店家沒「手寫」實聯制！客大鬧排隊人潮　結局讓全場崩潰

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原PO透露，該位客人的年紀並不是長者，「有必要這麼勞師動眾請警察過來處理嗎？」而店家就照著客人的意思，導致後面的客人只能乖乖陪等，讓她不禁想問「店家一定要有手寫實名制跟電子實名制嗎？請問我們後面客人的權益在哪裡 ？」
原PO也提到，在疫情嚴峻當下，大家都只想買完趕快離開，卻為了這件事情變成的群聚，「當然你們會認為，我可以不要買啊就直接走了，我不是為了看熱鬧才留下來 ，因為他們家的燒餅真的很好吃，假日我才能夠買」。
貼文曝光後，許多網友也紛紛回應，「正常都要有兩種吧，不是每個人都會帶手機出門」、「我的店也沒有準備手寫的，那一支筆也沒空一直消毒」、「客人本來就要落實實名制，是有什麼問題？沒有手機本來老闆也應該要提供手寫沒錯啊」、「不知變通的店家，跟喜歡把小事無限放大的顧客」、「拖其他客人下水，也是滿自私的」。
另外，也有不少人說，「都知道疫情緊張還去排隊，我也是醉了」、「疫情期間，還堅持很好吃、要排隊，我不懂」、「美食的魅力勝過可怕的病毒」。事後，店家也在留言區回應，「因為這次的糾紛，再次去電疾病管制局及新北市政府衛生局，拒絕這位客人的消費行為是合法的，並無任何法條規定店家一定要實名與實聯，最後對受消費糾紛影響的客人再次說聲報歉」。（編輯：許智超）