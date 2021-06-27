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店家沒「手寫」實聯制！客大鬧排隊人潮　結局讓全場崩潰

▲有網友去燒餅店排隊時，遇到一位客人沒帶手機不能掃實聯制，導致店家拒絕賣他，結果對方爆氣大鬧，讓人看了相當傻眼。（示意圖，非當事人／翻攝自 Pixabay ）
▲有網友去燒餅店排隊時，遇到一位客人沒帶手機不能掃實聯制，導致店家拒絕賣他，結果對方爆氣大鬧，讓人看了相當傻眼。（示意圖，非當事人／翻攝自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-27 16:17:10

全台三級警戒延長至7月12日，民眾到店家消費都要「實聯制」登記。今（27）日就有網友抱怨，有客人沒帶手機不能掃實聯制，但燒餅店也沒準備手寫的，導致客人當場爆氣，甚至還阻止她和其他客人購買，而店家只好報警處理，這讓她無奈的說「有必要嗎？」貼文一出也引起熱議。

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原PO在《爆怨2公社》表示，她去某間燒餅店時，遇到一位客人沒帶手機無法掃實聯制，所以不能買燒餅，但客人卻堅持「店家沒手寫實名制是你的問題，你已經損害了我的權益，要求店家優先處理這件事」，沒想到還阻止她和其他客人購買，導致店家決定報警處理。

原PO透露，該位客人的年紀並不是長者，「有必要這麼勞師動眾請警察過來處理嗎？」而店家就照著客人的意思，導致後面的客人只能乖乖陪等，讓她不禁想問「店家一定要有手寫實名制跟電子實名制嗎？請問我們後面客人的權益在哪裡 ？」

▲客人阻止後方客人購買，導致店家只好報警處理。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲客人阻止後方客人購買，導致店家只好報警處理。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
原PO也提到，在疫情嚴峻當下，大家都只想買完趕快離開，卻為了這件事情變成的群聚，「當然你們會認為，我可以不要買啊就直接走了，我不是為了看熱鬧才留下來 ，因為他們家的燒餅真的很好吃，假日我才能夠買」。  

貼文曝光後，許多網友也紛紛回應，「正常都要有兩種吧，不是每個人都會帶手機出門」、「我的店也沒有準備手寫的，那一支筆也沒空一直消毒」、「客人本來就要落實實名制，是有什麼問題？沒有手機本來老闆也應該要提供手寫沒錯啊」、「不知變通的店家，跟喜歡把小事無限放大的顧客」、「拖其他客人下水，也是滿自私的」。

另外，也有不少人說，「都知道疫情緊張還去排隊，我也是醉了」、「疫情期間，還堅持很好吃、要排隊，我不懂」、「美食的魅力勝過可怕的病毒」。事後，店家也在留言區回應，「因為這次的糾紛，再次去電疾病管制局及新北市政府衛生局，拒絕這位客人的消費行為是合法的，並無任何法條規定店家一定要實名與實聯，最後對受消費糾紛影響的客人再次說聲報歉」。（編輯：許智超）

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北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
4.73%95.27%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
63.88%36.12%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.14%63.86%
2021-06-25-2021-06-28
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