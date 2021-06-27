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外公緊抓出嫁孫女！左手卻「狂掏口袋」　背後原因淚崩了

▲大陸有名女子出嫁時，外公不捨地抓著孫女的手不放，左手卻不斷掏著口袋，原因讓網友們暖哭。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲大陸有名女子出嫁時，外公不捨地抓著孫女的手不放，左手卻不斷掏著口袋，原因讓網友們暖哭。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-27 17:15:41

結婚是人生大事，而婚禮當天對新人而言，也是一生中難以忘懷的一段回憶。近日，大陸就有名女子在婚禮上，穿著白紗準備走出家門，但外公卻緊抓著她的手不願放開，淚水從雙眼不斷落下，奇怪的是，外公的左手在口袋不斷掏著，原因曝光後，讓在場的親友都忍不住落淚。

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綜合陸媒報導，大陸貴州省黔西南州有一名女子準備出嫁，正當她身穿白紗，準備走出家門時，外公卻突然跑來，並抓緊她的手不放，一邊大哭一邊送孫女離開，而外公的左手還上下搜尋口袋，原來是在找其中的紅包，想給孫女當零用錢，這讓在場的親友都十分感動，孫女也跟著流下眼淚。

▲外公的左手不斷在口袋掏著，其實是想要拿出紅包，給孫女當零用錢。（圖／翻攝自《微博》
▲外公的左手不斷在口袋掏著，其實是想要拿出紅包，給孫女當零用錢。（圖／翻攝自《微博》 ）
只見孫女走到家門口前，稍微停下腳步，也不管自己滿臉都是眼淚，就直接伸出手安撫外公的心情，幫他擦去臉上的眼淚，而一旁的家人也上前安慰外公，他只好抓起衣角擦一下臉，看起來很努力鎮定自己的情緒。

許多網友看完都紅了眼眶，也紛紛留言回應，「外公沒能等到送我出嫁的那天，這是件很遺憾的事」、「我也想外公能看到我出嫁的那天，可惜他都沒能看到我上大學」、「希望爺爺別那麼難過，只是出嫁，還會回來的」、「還想要給孫女零用錢，真的令人感動」、「太感動了，希望新郎能好好對待她」、「這位爺爺還真可愛」。（編輯：許智超）

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民調中心

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
4.73%95.27%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
63.88%36.12%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.14%63.86%
2021-06-25-2021-06-28
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

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