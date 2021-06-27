女買菜驚見「巨型永澤」求解！老饕曝神吃法：區域限定的

全台進入防疫三級警戒管理已超過一個月，日前印度Delta變種病毒入侵屏東社區，不少人也擔心無法順利在7月12日恢復解封，只好繼續一次採購大量食材，在家下廚減少外出用餐機會。日前就有一名網友在臉書上貼出一張看似巨大洋蔥又像馬鈴薯的食材，好奇向網友提問食材「真面目」為何。

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這名女網友在臉書社團《廚藝公社》發文貼出一張照片，這個放在塑膠袋中的食材看起來有著宛如馬鈴薯的外皮，同時有洋蔥的形狀模樣卻比一般洋蔥大上不少，宛如兩者混合體的這個神秘根莖類也讓她納悶究竟「真面目」是什麼，「請問各位大神這個叫什麼？我只知道這可以炒蛋，請問還可以做什麼樣的料理呢？ 」

貼文曝光後，不少網友也紛紛留言解惑，其中就有民眾解釋這個食材其實是「豆薯」，更有內行分享了不少豆薯的小知識「很好利用的食材，營養又便宜」、「我們是叫掛薯（台語）要炒、要煮、要滷、要炸都可以喔」、「香港也叫沙葛，小時候生吃，也可切小丁炒肉絲包肉餡料用！」、「豆薯屬於澱粉類，直接切塊吃像吃水梨，或是切小丁狀做豬絞肉捲取代荸薺的口感」，還有網友逗趣表示「這叫永澤」、「這不是永澤嗎」、「這永澤阿！怎麼可以吃他」。

▲你有看過這個叫做「豆薯」的食材嗎？有網友逗趣替它畫上櫻桃小丸子角色「永澤」的臉意外適合。（圖／翻攝自臉書社團《廚藝公社》）

此外，也有老饕分享了幾種豆薯的料理方式「很好利用的食材，營養又便宜」、「豆薯，煮湯加排骨好喝，怎麼煮都好吃，台北買不到」、「我爸以前買來，都削皮直接生吃，像梨子」、「只要削皮生吃吃起來像水梨甜甜的很退火」、「可以的話不要浪費，削掉的皮加點蜂蜜打成汁」、「可以切片沾鹽吃」、「我都削皮生吃，尤其是夏天冰冰箱當水果」。（編輯：楊智傑）