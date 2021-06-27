油箱加滿149元！加油站員工貼心「一動作」　結局爆尷尬

多數人到加油站加油，不是向店員說要加滿、跳停，就是喊要加整數價錢的油，但也因為油槍並不是這麼好掌握，因此常鬧出一些尷尬之事，對此，就有一名男網友發文抱怨，表示他去加油時，油箱加滿剛好149元，員工貼心喊「加到150嗎」，豈料下秒卻超尷尬，貼文一出，掀起熱議。





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該名男網友昨（26）日在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示他到加油站加油，並告知員工要「加滿」，後來油表跳停至149元，員工便詢問他「可以加到150元嗎」，原PO隨即答應，「然後他就點一下，直接跳到151」。





當油表數字變成151時，空氣彷彿瞬間凝結，原PO和加油站員工倆人都超尷尬；因為原本跳停149元，原PO只需要給150元，還能找回1元，但是若他剛好沒有1元，豈不就更麻煩，因此也讓原PO忍不住在文末開玩笑地喊「叫你們站長出來......」。





▲男網友加油時，遇到超尷尬的情況。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

另外，也釣出不少加油站員工回應，「油槍其實蠻重的，我剛入職的時候也不太習慣，但手感習慣後就還好」、「其實油槍有時候真的會不好控制，我也曾經幫客人加油不小心多加一元，但我會自己認賠跟客人說不好意思，是我沒控制好，多加的一元我出就好了，但這其實真的很難講，多一分包容會更美好，沒人會為了多賺這一元這麼做」、「以前我打工的時候不小心多加一元，我也是幫客人付，畢竟是自己的錯誤，客人奇摩子（心情）爽就好，還不會有客訴」。（編輯：郭佩蓉）



