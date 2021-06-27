紓困4.0看得到吃不到！鄭寶清呼籲儘速補漏

三級警戒持續超過一個月，衝擊民生百業蕭條。桃園前立委鄭寶清今（27）日表示，近期接獲來自各行各業的陳情，其中以自營小店家最為艱困，幾乎斷炊，紓困補助又因條件限制而「看得到吃不到」。鄭寶清因此呼籲中央放寬紓困認定標準，讓小店家有繼續營業的勇氣。
記者李春台/桃園報導
2021-06-27 21:56:44
鄭寶清指出，日前推出的「紓困4.0」僅針對今年5至7月，任一月營收減少5成以上的業者提供補貼，但所有服務業、餐飲業、中小企業等都因疫情受到巨大衝擊。他因此建議，政府不應將營業額列為紓困標準，應採取全面補貼的方式、竭盡所能幫助民眾。
火鍋店業者游小姐向他反映，新設立的餐飲業者因配合政府政策而停止內用服務，卻因開業時間短而無法申請紓困補助，並提及政府提供房東房屋減稅優惠，卻獨漏商家業者。對此，鄭寶清呼籲，政府應將無稅籍商家列入紓困對象，並放寬房租補貼的認定標準，讓小店家都能領到補助。
民眾陳小姐在陳情時向他訴苦，坦言疫情期間經營店面真的很辛苦，希望政府將企業疫情貸款從50萬調高至100萬、延後本利攤還的期效和提供低利率措施。此外，針對今年度疫情嚴峻的月份，應全面調降營業稅至3%。鄭寶清強調，政府的紓困措施應苦民所苦、看見民眾需求。
鄭寶清感慨，接地氣的政府應該瞭解民瘼之所在，呼籲中央儘速彌補「紓困4.0」有所遺漏之處、讓民眾能順利度過疫情衝擊。