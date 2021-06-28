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一年中最討厭的月份？女揭「真實答案」被推爆：想到就哭

▲一名女網友好奇詢問「整年最討厭的月份」，隨後她也分享自己的答案，瞬間引來眾人認同表示「真的超不舒服！」
▲一名女網友好奇詢問「整年最討厭的月份」，隨後她也分享自己的答案，瞬間引來眾人認同表示「真的超不舒服！」

編輯中心/綜合報導

2021-06-28 10:59:35

一年有12個月，每個月份除了天數有所差別外，也因天氣差異、節慶氣氛等因素影響，讓人對每個月有不同的感覺和看法。對此，就有一名女網友好奇詢問「整年最討厭的月份」，隨後她也分享自己的答案，瞬間引來眾人認同表示「真的超不舒服！」

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原PO於PTT WomenTalk板上發文，好奇詢問大家「整年最討厭的月份」，她透露自己最厭惡7、8月份，隨後也點出3大原因，包括都是31天、都是最熱的月份且北部容易下雨、沒有國定假日，「再來才是愛下雨養蚊子的其它月份，台灣沒有冬天，哪裡來的四季如春」。

▲女網友好奇大家最討厭哪個月份。（圖／翻攝PTT）
▲女網友好奇大家最討厭哪個月份。（圖／翻攝PTT）
貼文曝光後，就引來眾人紛紛認同留言，「熱的月份+1，台灣夏天月份熱起來真的超不舒服」、「3點都跟你同感！沒有國定假日bad」、「對，七八月沒有假日，還一堆學生放出來」、「78月沒有國定假日真的討厭！超級熱電費又貴！」、「出社會後最討厭七八月加一，沒國定假日，想到就哭」、「同樣討厭七八月，不喜歡午後雷陣雨還有颱風；說起來有梅雨的月份也很討厭」、「不當學生以後，非常厭惡7、8月XD」。

不過，仍有網友持不同看法，直言「最討厭過年！」、「這是我最愛的兩個月份」、「夏天比較快樂，不怕熱但怕冷，討厭12、1月」、「沒有，都很喜歡！」、「只喜歡農曆年那個月」。（編輯：陳雅雲）

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