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貓咪自備「高光鼻樑」　網笑翻：確定不是白鼻心？

▲三花貓自備「高光鼻樑」，正面看超逗趣！（圖／網友Yonair Hsu授權提供）
▲三花貓自備「高光鼻樑」，正面看超逗趣！（圖／網友Yonair Hsu授權提供）

文/寵毛網

2021-06-28 20:00:00

孩子你是不是鼻子打光打太高了？住在台中的網友Yonair Hsu家中有好幾隻毛小孩，其中一隻三花貓「Corbusir」長相非常奇特，網友看了都忍不住笑說：「這鼻樑高光打太多囉！」。

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▲網友Yonair養了一隻三花貓「Corbusir」，天生就有一個醒目的橘色鼻子！（圖／網友Yonair
▲網友Yonair養了一隻三花貓「Corbusir」，天生就有一個醒目的橘色鼻子！（圖／網友Yonair Hsu授權提供）
仔細一看，原來Corbusir黑色的臉龐卻從鼻尖長出橘色的毛，一路延伸到額頭中間，彷彿牠有一個大鼻子一樣，加上胸前還自備「白色小領巾」，看起來格外醒目！而身兼畫家的馬麻Yonair在受訪時表示，她與家人當初在台中綠園看見一群等待領養的貓咪，原本想要領養貓姊姊「Miss」，結果送養者說牠已被人預定，後來家人看見Corbusir擔心牠「長相太奇特」無人認養，因此決定領養牠，沒想到最後姊妹倆都被送來，讓原本已有3貓2狗的家裡變得更加熱鬧！

▲Yonair家中除了5隻貓咪，另外還有2隻狗狗，都是領養來的。（圖／網友Yonair
▲Yonair家中除了5隻貓咪，另外還有2隻狗狗，都是領養來的。（圖／網友Yonair Hsu授權提供）
▲從側面看Corbusir有個非常高挺的鼻子……確定不是白鼻心嗎？（圖／網友Yonair
▲從側面看Corbusir有個非常高挺的鼻子……確定不是白鼻心嗎？（圖／網友Yonair Hsu授權提供）
不過長相特別的Corbusir個性也很古靈精怪，除了愛爭寵、會欺負身材嬌小的同伴，還常常在晚上「唱歌」，一唱就是兩、三個小時不間斷，因此Yonair笑說雖然牠很調皮，但卻是自己創作的靈感來源。她也回憶當Corbusir六個月大時，有一次莫名失蹤好幾天，一家人四處找牠好心急，後來竟然在3樓的健身房廁所裡找到牠，猜想牠可能是從6樓住家的陽台縫隙踩空不小心掉下去，幸好牠平安無事只是一臉驚恐，趕緊帶回家安撫惜惜，結束這場逃家的驚魂記！

▲Corbusir小時候還曾經不小心從6樓掉到3樓，幸好平安無事！（圖／網友Yonair
▲Corbusir小時候還曾經不小心從6樓掉到3樓，幸好平安無事！（圖／網友Yonair Hsu授權提供）
▲雖然Corbusir個性頑皮又古靈精怪，有時會喜歡盯著馬麻看，卻意外成為Yonair的創作靈感來源！（圖／網友Yonair
▲雖然Corbusir個性頑皮又古靈精怪，有時會喜歡盯著馬麻看，卻意外成為Yonair的創作靈感來源！（圖／網友Yonair Hsu授權提供）
Yonair將牠的照片分享在貓咪社團後，立刻就有不少網友回應：「好特別的拼布花色」、「這鼻樑高光打太多嘍」、「我是貓……頭鷹」、「鼻子有夠搶戲」、「三花天生就是驚喜包」。（編輯：陳珮瑜）

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
86.76%13.24%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.94%94.06%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.97%35.03%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.27%67.73%
2021-06-25-2021-06-28
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