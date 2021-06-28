COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

第一次嚐「神秘青菜」！男嗨：不輸空心菜　老饕眼睛全亮

▲蔬菜種類十分多樣，就有網友吃到一款青菜口感驚為天人，美味程度不輸空心菜，因而讓他好奇詢問菜名。（圖／翻攝爆系知識家臉書）
▲蔬菜種類十分多樣，就有網友吃到一款青菜口感驚為天人，美味程度不輸空心菜，因而讓他好奇詢問菜名。（圖／翻攝爆系知識家臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-06-28 11:18:58

不少民眾都會多吃蔬菜、水果，以此維持均衡營養，保持身體健康。不過，就有一名網友指出，某天吃到一款自出生以來從沒嚐過的青菜，口感十分驚豔，因而讓他大讚直呼「美味程度屌打空心菜！」他也因好奇菜名而上網詢問，隨後立馬引來老饕揭開正解。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於臉書社團《爆系知識家》上發文，表示「請教一下板上的大大，這是什麼菜呢？」隨後他便貼出一系列照片，他坦言從出生以來是第一次吃到，「口感驚為天人，有點黏黏滑滑的，莖也很軟」，其美味程度甚至讓他大讚「屌打地瓜葉、空心菜、芥藍菜、川七、小白菜...」，最後他因好奇該蔬菜的名稱，而發文尋求大家解答。

▲網友好奇詢問菜名。（圖／翻攝爆系知識家臉書）
▲網友好奇詢問菜名。（圖／翻攝爆系知識家臉書）
問題一曝光後，就有不少網友指出正是「皇宮菜」，直言「皇宮菜！我的最愛！產季多在秋冬...」「皇宮菜，老人家說顧胃」、「皇宮菜，我家只有我1人敢吃。」「最好吃的皇宮菜」、「皇宮菜，很好吃」、「皇宮菜自己種下個雨長了好多好多採不完」、「皇宮菜，但沒有你講的那麼誇張吧，你講的其他那些菜也都很讚啊！」「好吃，每天上桌的菜」。

甚至有老饕分享最佳料理法，直言「我們是都炒麻油，薑絲」、「炒薑絲起鍋時放一點黑麻油，超好吃」、「加枸杞炒。也好吃」、「皇宮菜。抄麻油加薑更好吃」、「皇宮菜炒蛋也是很好吃」、「皇宮菜，我都拌炒雞胸肉」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
79.17%20.83%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.82%94.18%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.24%35.76%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
33.85%66.15%
2021-06-25-2021-06-28
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

繼續作答
即時
推薦閱讀