第一次嚐「神秘青菜」！男嗨：不輸空心菜 老饕眼睛全亮
不少民眾都會多吃蔬菜、水果，以此維持均衡營養，保持身體健康。不過，就有一名網友指出，某天吃到一款自出生以來從沒嚐過的青菜，口感十分驚豔，因而讓他大讚直呼「美味程度屌打空心菜！」他也因好奇菜名而上網詢問，隨後立馬引來老饕揭開正解。
編輯中心/綜合報導
2021-06-28 11:18:58
原PO於臉書社團《爆系知識家》上發文，表示「請教一下板上的大大，這是什麼菜呢？」隨後他便貼出一系列照片，他坦言從出生以來是第一次吃到，「口感驚為天人，有點黏黏滑滑的，莖也很軟」，其美味程度甚至讓他大讚「屌打地瓜葉、空心菜、芥藍菜、川七、小白菜...」，最後他因好奇該蔬菜的名稱，而發文尋求大家解答。
問題一曝光後，就有不少網友指出正是「皇宮菜」，直言「皇宮菜！我的最愛！產季多在秋冬...」「皇宮菜，老人家說顧胃」、「皇宮菜，我家只有我1人敢吃。」「最好吃的皇宮菜」、「皇宮菜，很好吃」、「皇宮菜自己種下個雨長了好多好多採不完」、「皇宮菜，但沒有你講的那麼誇張吧，你講的其他那些菜也都很讚啊！」「好吃，每天上桌的菜」。
甚至有老饕分享最佳料理法，直言「我們是都炒麻油，薑絲」、「炒薑絲起鍋時放一點黑麻油，超好吃」、「加枸杞炒。也好吃」、「皇宮菜。抄麻油加薑更好吃」、「皇宮菜炒蛋也是很好吃」、「皇宮菜，我都拌炒雞胸肉」。（編輯：陳雅雲）