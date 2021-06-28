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自助餐便當盒有菜汁？小資女不解　全場狂勸：趕快換新的

▲自助餐便當盒有菜汁？小資女不解，全場狂勸直言「趕快換新的」。（示意圖／翻攝pixabay）
▲自助餐便當盒有菜汁？小資女不解，全場狂勸直言「趕快換新的」。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-28 12:14:04

自助餐因為其豐富的菜色，讓民眾可以每天選擇不同的菜色吃，因此深受不少人喜愛，而近日就有網友在網路上分享自己去買自助餐時，「便當盒裡面居然有菜汁」的情況，這也讓全場網友們紛紛狂勸直言「趕快換一個」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「買便當小問題」的文章表示，「今天買便當時，想到前陣子疫情爆發前有一次買，老闆把飯裝好，要讓我選菜時，我看到裝菜的那三個小格子裡面有看起來像菜汁的殘渣」，這讓原PO非常疑惑的問老闆說那個是不是用過，沒想到老闆卻強調是剛剛外送時多用了一個便當，所以把裝好的菜夾出來，沒有別人用過。

▲自助餐因為其豐富的菜色，讓民眾可以每天選擇不同的菜色吃。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲自助餐因為其豐富的菜色，讓民眾可以每天選擇不同的菜色吃。（示意圖／記者張嘉哲攝）
而這樣也讓原PO直言「我完全相信他們不會拿別人用過的便當盒，只是好奇為啥上面會有菜汁，不過我還是跟老闆說希望換一個新的便當盒，老闆雖然又強調一下那個只是多裝的便當沒有人用過，但還是有點不情願的換一個，想請問如果是大家的話會要求要換嗎？」此篇文章一發出，立刻引起網友們熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛一面倒留言表示「會，太噁」、「完全不能接受，萬一我那三格都只想裝滷蛋呢，而且我不喜歡菜混在一起」、「吃不完倒回鍋的新聞也有啊，換是正確的」、「如果都一律是老闆夾菜的那種，我沒差，也不會要求換，但現在疫情這樣或是便當盒中非單一菜汁，我一定換」、「如果是我，我一定直接走掉，超噁」。（編輯：王柏文）

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