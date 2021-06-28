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便當見「超夯配菜」卻崩潰！男一秒火大　網全懂：很挑戰

▲一名網友指出，自己看到便當配菜若是「玉米粒」總會生氣，原因曝光也引來眾人熱議。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲一名網友指出，自己看到便當配菜若是「玉米粒」總會生氣，原因曝光也引來眾人熱議。（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-06-28 12:41:54

現代人生活匆忙，其中便當和自助餐就因方便快速且菜色多樣化的特點，深受不少外食族最愛的選擇之一，而最喜歡或討厭的配菜，一直以來都是網路上熱門的話題。對此，就有網友指出，自己看到便當配菜是玉米粒總是會不開心，原因曝光後，也引來眾人直喊「我也有問題」。

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原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，好奇詢問「你們有沒有最討厭便當裡面有什麼配菜？」隨後他就坦言自身十分厭惡玉米粒，「不是不敢吃、不喜歡吃，而是不好扒欸！有些便當盒的格子在邊邊，偏偏玉米也在邊邊真的很難尻下來吃欸」，文末亦無奈大嘆「會生氣的那種！」

▲網友表示不喜歡在便當內看到玉米粒。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
▲網友表示不喜歡在便當內看到玉米粒。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
貼文曝光後，隨即引發網友們認同留言，「每次看到有玉米粒感覺是在訓練我那筷子的穩度」、「我也有玉米的問題⋯⋯」、「挑戰你使用筷子的靈活度」、「玉米跟玉米炒蛋一樣難扒+1，雖然好吃但真的不太方便吃」、「玉米+1，因為超難夾的」。

但也有老饕抱持不同想法，直言「純玉米我ok，最討厭就是三色豆！我還要一個一個挑玉米吃...」「玉米給過，玉米要一顆一顆慢慢吃」、「炒玉米粒我喜歡，但是會換成湯匙扒飯一起吃，會吃的很乾淨喔，不用一顆一顆夾」。

另外，不少人亦分享心目中的地雷配菜，直言「炸鱈魚、鮭魚，便當整個臭」、「高麗菜啊！不管什麼便當裡都有，吃到超煩」、「三色豆，這根本人間煉獄」、「打開便當看到茄子、苦瓜、雪裡紅，我會把整個便當丟掉」、「不喜歡空心菜，會變黃黃倒胃口」、「不要紅蘿蔔都好」、「最討厭一打開便當，裡面配菜有小魚乾、吻仔魚跟蝦米」。（編輯：陳雅雲）

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