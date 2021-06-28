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影／致敬醫護挑戰人體極限！喝6公升水憋尿：「超痛苦」

▲YouTuber瘋男，挑戰人體極限，喝下６公升的水，看能憋尿多久時間。(圖／Crazy Man 瘋男 授權)
▲YouTuber瘋男，挑戰人體極限，喝下６公升的水，看能憋尿多久時間。(圖／Crazy Man 瘋男 授權)

影像中心/綜合報導

2021-06-28 21:00:00

憋尿的經驗大家都有，尤其是在防疫期間，第一線醫護人員照顧病患，穿著防護衣，就有許多第一線醫護人員長時間憋尿，有時甚至一整天都沒時間去廁所。近期YouTube頻道「Crazy Man 瘋男」的華晨灰與Nick，就來挑戰喝 6 公升的水，最長可以憋多久，沒想到水還沒喝完就止不住尿意，他們能憋多久時間呢？

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▲YouTuber華晨灰與Nick，喝6公升的水，挑戰可以憋尿憋多久。(圖／Crazy
▲　2人挑戰喝6公升的水，挑戰可以憋尿憋多久。(圖／Crazy Man 瘋男 授權)
 

YouTuber華晨灰與Nick時常挑戰人體的極限，這次他們為了向醫護人員致敬，挑戰喝 6 公升的水然後憋尿，看能憋多久。他們面臨到第一個挑戰，就是要在2小時內喝完6000公升的水，要一口氣喝光是不太可能，兩人決定慢慢喝，沒想到光是半桶的水就喝了一個半小時，兩人也開始有人尿意，原本想用滑手機轉移焦點，結果發現完全沒辦法。挑戰最後，Nick成功憋尿3小時，但光是走去廁所的這段路，就使他非常痛苦，整個人彎著腰前行，結束後兩人大喊: 「頭暈、超痛苦」。

兩人在挑戰前也特別請觀眾請勿模仿，短時間內喝大量的水有可能會造成中毒的危險，憋尿過程也讓他們非常痛苦。不少網友看完影片後，對要憋尿工作的人致上無比敬意，也有網友奉勸大家盡量別憋尿，認為是很危險的行為：「我和朋友也玩過，輸了不准去廁所一晚，然後過兩天就去了醫院！真的不可不去廁所」、「這樣對身體不好不要憋」。（文字編輯：胡繼偉）

▲Nick憋尿3小時，痛苦的走向廁所。(圖／Crazy
▲Nick憋尿3小時，痛苦的走向廁所。(圖／Crazy Man 瘋男 授權)
 

※　危險動作　請勿模仿

▶感謝授權：Crazy Man 瘋男  
完整影片：https://youtu.be/_myB3W1xDVE

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2021-06-28-2021-07-01

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