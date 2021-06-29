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房市／桃園綠線G07、G08站點旁　新大樓夯

▲桃園火車站前商圈屋齡較新的大樓物件較少，因此搶手。（圖／NOWnews資料照片）
▲桃園火車站前商圈屋齡較新的大樓物件較少，因此搶手。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-06-29 08:30:00

官方統計今年第一季桃園區捷運綠線周邊站點實價資料，位於桃園站前生活圈的捷運綠線G07、G08站房價表現亮眼，在地房仲表示，桃園火車站前站屬舊市區，可開發腹地稀有，因此「物以稀為貴」，屋齡較新的大樓很受歡迎，再加上捷運綠線持續動工，更增添未來發展性，吸引在地、雙北購屋族撐盤。

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根據桃園區地政事務所統計，今年第一季捷運綠線周邊站點房市實價資料，受到新建案陸續交屋影響，捷運G07、G08站周邊新大樓房價較上季上漲11%，均價38萬。

信義房屋三民店店長曾國峰表示，仰賴桃園火車站通勤的上班族眾多，這個交通條件有不可取代性，而捷運綠線從去年開始持續動工，桃園前站市中心就如同大型工地，雖然需經歷交通黑暗期，但也讓當地的買賣雙方預期心理提高，因此不僅有雙北客支撐房價，桃園在地族群也入場。

因為桃園火車站後站的住宅區，多為中古大樓，因此若想找屋齡較新的新建案，購屋族會往前站區域找，曾國峰表示，G07站與桃園火車站共構，G08站站點位置則位於中正路永和市場前，多為4、50年的舊公寓、老透天厝，因此屋齡5年內的大樓「物以稀為貴」，去年下半年開始詢問度就很高，也有一定漲幅。

曾國峰進一步說明，屋齡5年內的新大樓多位於捷運綠線G08站周邊的中華路、民族路上，約有4-5棟大樓，不僅有未來捷運站利多優勢，離桃園火車站7-800公尺內，通勤方便，指標建案從去年每坪單價34-35萬，上揚至37-38萬，兩房帶車位總價已要900-1000萬。

值得注意的是，因為桃園火車站發展較早，因此街區風貌新舊交雜，較沒有重劃區整齊的市容，不過生活機能很好。

曾國峰表示，疫情期間雖讓買氣稍受壓抑，但因為桃園外來人口持續增加，且火車、捷運雙交通優勢是最顯而易見的利多，因此他對桃園火車站前站的未來走勢仍很看好。

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