男衝好市多前「狠心發誓」！一進場卻破功　全場嘆：我懂

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費；不過，就有一名男網友發文，表示他到好市多購物前就「狠心發誓」，但一進場卻破功，貼文一出，網友全感嘆「我懂」。





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該名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示每次到好市多補貨，都會買一堆重量很重的物品，讓他每次將商品搬到家門口的那一刻，都會「發誓」再也不去好市多買任何「超重的東西」。





但是，原PO每次踏進好市多，看到琳瑯滿目的商品又會忍不著，立刻忘記誓言，馬上破功，「但下次總是忍不住放進推車裡」，也讓他不禁開玩笑直呼「搬了啦，哪次不搬」？



