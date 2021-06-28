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男衝好市多前「狠心發誓」！一進場卻破功　全場嘆：我懂

▲一名男網友發文，表示他到好市多購物前就「狠心發誓」，但一進場卻破功，貼文一出，網友全感嘆「我懂」。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲一名男網友發文，表示他到好市多購物前就「狠心發誓」，但一進場卻破功，貼文一出，網友全感嘆「我懂」。（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2021-06-28 19:51:46

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費；不過，就有一名男網友發文，表示他到好市多購物前就「狠心發誓」，但一進場卻破功，貼文一出，網友全感嘆「我懂」。

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該名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示每次到好市多補貨，都會買一堆重量很重的物品，讓他每次將商品搬到家門口的那一刻，都會「發誓」再也不去好市多買任何「超重的東西」。

但是，原PO每次踏進好市多，看到琳瑯滿目的商品又會忍不著，立刻忘記誓言，馬上破功，「但下次總是忍不住放進推車裡」，也讓他不禁開玩笑直呼「搬了啦，哪次不搬」？

▲原PO到好市多都會忍不住買「很重的物品」，就算發誓再也不買，到頭來還是一樣。（圖／翻攝自《Costco好市多
▲原PO到好市多都會忍不住買「很重的物品」，就算發誓再也不買，到頭來還是一樣。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
貼文一出，掀起熱議，「我家五樓沒電梯我也一樣照樣扛上去」、「不搬對不起自己」、「每一次都發誓，還好都不會準」、「去前：只是買個牛奶啦，結帳：4988」、「買到忘記自己騎機車，還坐計程車回家，有夠蠢的」、「放到推車的時候都不覺得重」、「我也是...」、「每次去前都列好要買的東西，但最後結帳都不止那些」、「我懂，因為我也是」、「去好市多就是要扛東西回家，不然心裡會不舒服」。（編輯：郭佩蓉）

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
86.76%13.24%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.94%94.06%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.97%35.03%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.27%67.73%
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