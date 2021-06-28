男衝好市多前「狠心發誓」！一進場卻破功 全場嘆：我懂
編輯中心/綜合報導
2021-06-28 19:51:46
美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費；不過，就有一名男網友發文，表示他到好市多購物前就「狠心發誓」，但一進場卻破功，貼文一出，網友全感嘆「我懂」。
該名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示每次到好市多補貨，都會買一堆重量很重的物品，讓他每次將商品搬到家門口的那一刻，都會「發誓」再也不去好市多買任何「超重的東西」。
但是，原PO每次踏進好市多，看到琳瑯滿目的商品又會忍不著，立刻忘記誓言，馬上破功，「但下次總是忍不住放進推車裡」，也讓他不禁開玩笑直呼「搬了啦，哪次不搬」？貼文一出，掀起熱議，「我家五樓沒電梯我也一樣照樣扛上去」、「不搬對不起自己」、「每一次都發誓，還好都不會準」、「去前：只是買個牛奶啦，結帳：4988」、「買到忘記自己騎機車，還坐計程車回家，有夠蠢的」、「放到推車的時候都不覺得重」、「我也是...」、「每次去前都列好要買的東西，但最後結帳都不止那些」、「我懂，因為我也是」、「去好市多就是要扛東西回家，不然心裡會不舒服」。（編輯：郭佩蓉）