在家防疫不胖反瘦？無奈理由曝光　眾全認了：根本不敢量

防疫三級警戒目前暫定至7月12日解封，不過近日國內又傳出印度Delta變種病毒入侵，不少國人仍擔心三級警戒無法順利降級，只好繼續在家維持防疫。不過整天待在家中有網友就坦言自己整天只敢宅在家看電視，一不小心還吃了不少零食、飲料，2週內竟胖了4公斤，這也讓他向網友討拍詢問「有人有算自己宅在家胖了多少嗎？」，話題也瞬間掀起眾人熱烈討論。

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上提到，防疫期間除了乖乖戴好口罩、乖乖實聯制外，為了避免自己成為破口也都乖宅在家不敢出門，但副作用卻是不小心吃了太多的零食和飲料，讓自己在兩個禮拜就胖了四公斤，「沒當破口，但當了胖子」，文末她也向網友們討拍詢問「有人有算自己宅在家胖了多少嗎？以及…如何瘦下來嗚嗚嗚」。

▲疫情期間不少人在家中只能自己下廚，偶爾更會選擇叫外送、吃零食果腹。（示意圖／翻攝自Pixabay）

文章曝光後吸引不少有共鳴的網友回應，許多網友也留言表示「我覺得現在的疫情變化會讓人蠻焦慮的，就會忍不住吃很多零食來舒壓，加上都在家上班，根本美食天堂」、「一直叫外送，為了湊滿免運不自覺點好多」、「胖了沒量體重，但褲子變很緊」。

不過也有一票網友反而開心表示自己在家防疫體重反而下降，並解釋因為只能待在家，根本沒有外出吃大餐和美食的機會，「週末沒出去大吃反而瘦了」、「

」、「根本不敢量」、「熱得要死，又沒動，根本吃不下」、「瘦一公斤，有在家沒事就狂運動」、「瘦了5公斤，因為都沒有同事來餵我吃」、「-3公斤，因為疫情不能跑出去吃美食」、「在家沒事就狂運動，反而變壯」。（編輯：楊智傑）