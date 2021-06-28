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在家防疫不胖反瘦？無奈理由曝光　眾全認了：根本不敢量

▲全台三級警戒延長至7月12日解封，政府也不斷呼籲民眾沒事別出門，不少人在家貪嘴懶得動變胖了，但也有網友因為幾個原因反而變瘦，話題曝光後掀起網友熱烈回應。（示意圖／取自unsplash）
▲全台三級警戒延長至7月12日解封，政府也不斷呼籲民眾沒事別出門，不少人在家貪嘴懶得動變胖了，但也有網友因為幾個原因反而變瘦，話題曝光後掀起網友熱烈回應。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-28 22:13:16

防疫三級警戒目前暫定至7月12日解封，不過近日國內又傳出印度Delta變種病毒入侵，不少國人仍擔心三級警戒無法順利降級，只好繼續在家維持防疫。不過整天待在家中有網友就坦言自己整天只敢宅在家看電視，一不小心還吃了不少零食、飲料，2週內竟胖了4公斤，這也讓他向網友討拍詢問「有人有算自己宅在家胖了多少嗎？」，話題也瞬間掀起眾人熱烈討論。

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原PO在PTT的Women Talk版上提到，防疫期間除了乖乖戴好口罩、乖乖實聯制外，為了避免自己成為破口也都乖宅在家不敢出門，但副作用卻是不小心吃了太多的零食和飲料，讓自己在兩個禮拜就胖了四公斤，「沒當破口，但當了胖子」，文末她也向網友們討拍詢問「有人有算自己宅在家胖了多少嗎？以及…如何瘦下來嗚嗚嗚」。

▲臉書專頁「美到沒朋友」表示，自己急診醫的朋友抱怨，不僅要支援篩檢以外，還有一堆不會煮菜硬要自己煮菜的民眾切到手，跑來急診室縫手指。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲疫情期間不少人在家中只能自己下廚，偶爾更會選擇叫外送、吃零食果腹。（示意圖／翻攝自Pixabay）
文章曝光後吸引不少有共鳴的網友回應，許多網友也留言表示「我覺得現在的疫情變化會讓人蠻焦慮的，就會忍不住吃很多零食來舒壓，加上都在家上班，根本美食天堂」、「一直叫外送，為了湊滿免運不自覺點好多」、「胖了沒量體重，但褲子變很緊」。

不過也有一票網友反而開心表示自己在家防疫體重反而下降，並解釋因為只能待在家，根本沒有外出吃大餐和美食的機會，「週末沒出去大吃反而瘦了」、「自己煮反而吃得清淡」、「根本不敢量」、「熱得要死，又沒動，根本吃不下」、「瘦一公斤，有在家沒事就狂運動」、「瘦了5公斤，因為都沒有同事來餵我吃」、「-3公斤，因為疫情不能跑出去吃美食」、「在家沒事就狂運動，反而變壯」。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
87.78%12.22%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
75%25%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
20%80%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.69%94.31%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.2%34.8%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.74%67.26%
2021-06-25-2021-06-28
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

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若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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