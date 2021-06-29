飽受摧殘？外送員崩潰狂喊「在路上」 他1句安撫全讚爆
台灣疫情尚未平息，全台三級警戒也延長至7月12日，而民眾除了在家開伙，使用外送平台的比例也大幅上升。近日，就有網友分享，外送員拿到餐點後，竟開始奪命連環傳訊息，感覺十分緊張，讓他看了忍不住安撫外送員，也直呼「他最近可能飽受摧殘」，貼文一出也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-29 10:49:16
原PO在《爆怨2公社》表示，自己日前透過外送平台訂餐，沒想到外送員拿到餐點後，似乎怕原PO忘記自己的餐點，從9點05分就開始不停地說「我已取餐，正在路上囉」、「21點12到，大約，快到了，謝謝」，他立刻安撫對方，「冷靜點，我已經在現場等你了」。
外送員看完原PO的回應後，感覺有比較冷靜了，也簡單回了一句「謝謝」，讓他看了不禁感嘆「看到這催命式的訊息，我真的覺得這位外送員最近可能飽受摧殘」。事後，他也補充，為了避免誤會，自己是在9點18分拿到餐點的，不是到了之後才看訊息，最後強調「最近外送員真的辛苦了」。
許多網友看完也紛紛回應，「看到你的回覆，我笑了！」、「冷靜點...版主人好EQ高」、「被逼瘋了...太多人在追單」、「你的冷靜點是飽受驚嚇...」、「這個外送員…最近客戶給的壓力可能真的很大唷」、「怕客人餓死的外送員真貼心」、「很認真的外送人員，真的辛苦了」、「還有一直傳訊息說已經到了，可是我就一直沒看到人」。
不過，也有同行的網友解釋，「不是，有時系統發訊息會lag，我們會一直以為沒按到，然後就一直按...」、「不！是我們的程式怪怪的，有時候按第一次不會顯示對話框，要按很多次才會有對話出來，所以才會變成你圖中那樣」、「也可能是為了趕下一單，希望客人注意，因為很多客人都會拖拖拉拉」。（編輯：許智超）