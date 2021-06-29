女每到「這時段」就崩潰！心情秒變沉重 眾認了：我也會
許多上班族、學生最期待週末的到來，不僅能讓身心放鬆，還得到可以好好休息的獨處時光。然而，就有女網友表示「每到星期日下午，心情變得沉重」，透露只要星期日下午開始，心臟就像被大石頭壓著，就有不少人一看紛紛有感直言「長大更嚴重！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-29 12:33:36
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示「請問有人跟我一樣，有這種感覺嗎？就是星期日的下午開始，心臟像似有塊大石頭壓著，快喘不過氣」。她接著解釋，自身從國小開始就出現這種感覺，「禮拜天只要一到下午，症狀就來了，當晚餐時間電視機傳來風雨千年路～江山萬里情～的歌曲，我的心臟又被壓得更重了，幾乎要崩潰」。最後，她也不解發問「請問有人也會有這種感覺嗎？這樣算不算有憂鬱症...我該看醫生嗎」。
貼文曝光後，瞬間就引來眾人紛紛認同留言，「每次寒暑假快過完都是這種感覺QQ」、「 會，小時候會，長大上班更嚴重」、「嚴重的週一症候群，我是從週日下午3點開始」、「看來大家都有這種症頭XD，有點釋懷了」、「我以為是我自己發的文...」、「我也會，出社會到現在都是這樣」、「現在還會，但相較起來，當兵收假更嚴重」、「這不就是星期一症候群嗎XD」。
但也有人抱持不同看法，「唸書和工作都開心，反而不喜歡週末要待在家，期待上學和工作的週一」、「以前還沒生小孩會，後來很期待禮拜一，終於可以上班……」；甚至有鄉民提出建議，直言「有沒有考慮換工作？」、「換工作，我前工作很嚴重，甚至感到沮喪，現在工作就還好」、「離職唯一解決辦法」、「運動或做一些你可以放鬆的事情，如果真的不行就身心科吧」。（編輯：陳雅雲）