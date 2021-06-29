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冰箱整排雞蛋全GG！媽愣「這麼可憐」　網揪細節：很棒了

▲有人妻指出，先前打開冰箱時，發現裡面的雞蛋全部遭殃，讓她無奈詢問「有人家的雞蛋像我們家這麼可憐的嗎？」而引來眾人討論。（示意圖／翻攝photoAC）
▲有人妻指出，先前打開冰箱時，發現裡面的雞蛋全部遭殃，讓她無奈詢問「有人家的雞蛋像我們家這麼可憐的嗎？」而引來眾人討論。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-29 14:04:42

雞蛋是烹飪中常見的食材，其料理方式多樣，深受不少老饕喜愛。不過，就有一名人妻指出，某天打開冰箱發現裡面的雞蛋全部慘遭毒手，讓她崩潰直喊「有人家的雞蛋像我們家這麼可憐的嗎？」然而，就有網友們揪出細節反讚「很棒了！」

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原PO於臉書社團《爆怨2公社》上貼出一張照片，只見畫面中，可看見冰箱內放滿了2排雞蛋，但仔細一瞧上面都被畫上了紫色線條。隨後原PO就透露，雞蛋其實是慘遭小孩毒手，讓當媽媽的她無奈感嘆「有人家的雞蛋像我們家這麼可憐的嗎？只能深呼吸，孩子是自己生的」。

▲媽媽打開冰箱，發現裡頭的雞蛋都被小孩塗鴉。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲媽媽打開冰箱，發現裡頭的雞蛋都被小孩塗鴉。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
貼文一曝光，隨即引來網友討論，然而許多媽媽都緩頰直言「沒有完蛋都還可以接受啦！」、「竟然沒破，孩子很棒了」、「沒有戳破我可以接受」、「連雞蛋都逃不過」、「沒破…沒破…破了你會更頭痛……」、「好可愛，孩子天真，別怪他們」。

此外，也有其他人分享家中慘況，「畫蛋而已，我家的畫衣櫃桌椅牆壁，連櫃子都爬上去畫電視」、「還好沒有像我朋友的小孩把它們全部打破」、「還好啦！我女兒以前都拿來打羽球，兩歲打不得，罵不得」。（編輯：陳雅雲）

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