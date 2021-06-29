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鈔票堆滿屋！7月起「3生肖」大轉運　第3位整年橫財不斷

▲「3生肖」7月開始時來運轉，再窮困也能變富貴，其中第3位更是橫財一路旺一整年。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲「3生肖」7月開始時來運轉，再窮困也能變富貴，其中第3位更是橫財一路旺一整年。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-29 15:55:46

每個人一生的命運不盡相同，以星座、命理專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》近日分享，「3生肖」7月開始時來運轉，再窮困也能變富貴，其中第3位更是橫財一路旺一整年，讓身旁人都羨慕不已，一起來看看你或者家人是否上榜？

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▲「3生肖」7月開始時來運轉，再窮困也能變富貴，其中第3位更是橫財一路旺一整年。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲「3生肖」7月開始時來運轉，再窮困也能變富貴，其中第3位更是橫財一路旺一整年。（示意圖／翻攝自Pixabay）
生肖馬

對於生肖屬馬的人來說，你們身邊的財運和橫財運都是最旺的，因為你們的善良和勤奮，平時積累下來的好人緣都會一一的去幫助你們，7月後再窮也能變富貴，不論男女富貴多金，大富特富，運勢變得越來越順！

生肖狗

屬狗的人在自己的事業上，不管做什麼事情都會非常的勤懇，7月份一到運勢連旺，橫財不斷，賺得鈔票堆滿屋，給自己帶來非常多的驚喜，會獲得更多的財運，在這一年裡面，屬狗的人做什麼事情都會非常順利，必需好好把握住這一次機會。

生肖龍

屬龍的人之前的兩年裡運氣比較差，主要是官星不透，事業發展容易遇到阻礙，生活中也容易遇到破財的倒霉事，7月份起有橫財之喜，財運亨通，事業一飛沖天，他們的運勢將會得到改善，不但有貴人提拔，還有職位提升的喜事，另外他們的運氣最盛，一整年橫財不斷！（編輯：賴詠璿）

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.76%8.24%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
77.36%22.64%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
7.58%92.42%
2021-06-28-2021-07-01
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