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獨處感到寂寞？鄧惠文：壓縮到極致會顯露「深層的自己」

▲獨處是「認識自己」的好時機！鄧惠文：當價值觀受到挑戰，你會發現「深層的內在」。（圖／截自《鄧一個人咖啡》畫面）
▲獨處是「認識自己」的好時機！鄧惠文：當價值觀受到挑戰，你會發現「深層的內在」。（圖／截自《鄧一個人咖啡》畫面）

文/姊妹淘

2021-06-29 16:19:03

三級警戒將延至7／12，這個消息對許多人來說有點痛苦，原以為終於可以脫離關在家的苦海，到外頭放逐自我，沒想要又得再等上一段時間；也有很多人認為，在疫情之下少了一些不必要的社交、互動，反而覺得更自在，不同的見解其實反映出不同的個性。

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在疫情之下，我們必須去面臨許多壓力、許多跟自己相處的時間，有些人因此感到寂寞，《鄧一個人咖啡》在（25日）的直播中便提問：「你跟自己相處會感到寂寞嗎？」鄧惠文醫師點出獨處是「認識自己」的好時機。

鄧醫師分享一種較「靈性」的說法來形容現在這個時節，「整個世界跟宇宙的節奏，到了一種迫使整個人類停下來多看自己、多看內心的時候，你的價值觀會受到很多挑戰，你會發現原來你有一些內在很深層的觀念，甚至是個性，平常都沒有機會去碰觸到」。

我們很容易在忙碌的日常生活中、在外界訊息的淹沒中，把視角放在「外在」，而忘了看自己的內心，這段時間是很難得的，即便帶來了很大的壓力，但就像一些材料必須被「壓」，它才能顯現出最底層的特質，當我們被壓縮到極致時，「你是什麼？」就會顯露出來。

當你發現自己是屬於比較「塑膠」、比較容易一壓就碎的話，你就知道在往後的人生中，其實不用去追逐一些沒意義的事情，因為你的內心更需要被照護。

▲在疫情的壓力下，反而是認識自己的好時機！（圖／截自《鄧一個人咖啡》畫面）
▲在疫情的壓力下，反而是認識自己的好時機！（圖／截自《鄧一個人咖啡》畫面）
也許平時我們習慣相處的對象是朋友、同事、周遭的人，但在這段時間可以開啟跟自己的「內在對話」，你會開始跟以往的自己可能有不同的想法，不同部分的觀察、互動，習慣這個狀態之後，你會開始覺得獨處的時間是非常豐富的。

當我們在面對自己時，內心都會有不同聲音，很多時候我們可能是忽略了它，或者不想去面對它，但試著去跟自己的內在連結後，你會發現，自己一個人好像沒有那麼寂寞了。

▲當我們被壓縮到極致時，「你是什麼」就會顯露出來。（圖／截自《鄧一個人咖啡》畫面）
▲當我們被壓縮到極致時，「你是什麼」就會顯露出來。（圖／截自《鄧一個人咖啡》畫面）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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