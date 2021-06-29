獨處感到寂寞？鄧惠文：壓縮到極致會顯露「深層的自己」

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鄧醫師分享一種較「靈性」的說法來形容現在這個時節，「整個世界跟宇宙的節奏，到了一種迫使整個人類停下來多看自己、多看內心的時候，你的價值觀會受到很多挑戰，你會發現原來你有一些內在很深層的觀念，甚至是個性，平常都沒有機會去碰觸到」。
我們很容易在忙碌的日常生活中、在外界訊息的淹沒中，把視角放在「外在」，而忘了看自己的內心，這段時間是很難得的，即便帶來了很大的壓力，但就像一些材料必須被「壓」，它才能顯現出最底層的特質，當我們被壓縮到極致時，「你是什麼？」就會顯露出來。
當你發現自己是屬於比較「塑膠」、比較容易一壓就碎的話，你就知道在往後的人生中，其實不用去追逐一些沒意義的事情，因為你的內心更需要被照護。
也許平時我們習慣相處的對象是朋友、同事、周遭的人，但在這段時間可以開啟跟自己的「內在對話」，你會開始跟以往的自己可能有不同的想法，不同部分的觀察、互動，習慣這個狀態之後，你會開始覺得獨處的時間是非常豐富的。
當我們在面對自己時，內心都會有不同聲音，很多時候我們可能是忽略了它，或者不想去面對它，但試著去跟自己的內在連結後，你會發現，自己一個人好像沒有那麼寂寞了。
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