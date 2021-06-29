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堅持不收聘金！她婚後慘遭夫劈腿　娘家「冷酷反應」曝光

▲有女網友分享親姐姐出嫁時堅持不收男方聘金，更為此與父母翻臉。（示意圖／翻攝Pexels）
▲有女網友分享親姐姐出嫁時堅持不收男方聘金，更為此與父母翻臉。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-06-29 17:48:39

對於結婚的傳統習俗，至今仍有一些長輩堅持遵循。就有女網友分享親姐姐出嫁時堅持不收男方聘金，更為此與父母翻臉，沒想到數年後卻遭到老公劈腿背叛，因此離婚，娘家人的反應也引發討論。

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原PO在論壇Dcard上詳述親姐的感情歷程，「當初姐姐結婚時爸媽拿出幾百萬想幫助姐姐買婚房，讓他們減輕一些壓力，為的就是怕她住婆家會產生摩擦受委屈，但姐姐決定聽男友的話住婆家。後來爸媽提出要收聘金，他們認為姐姐要辭掉工作嫁到外縣市，還得跟公婆住，犧牲自己幾年的職業生涯生小孩帶小孩，孫子又要隨男方姓很不公平，他們認為男方應該拿出一筆錢來彌補這幾點姐姐吃虧的地方」。

沒想到男方強烈表示不願意給聘金，原PO姐姐被愛沖昏頭，也執意甚麼都不拿就要嫁到男方家，還「先上車後補票，大著肚子直接跟男友登記結婚去了，先斬後奏，就這樣引發了家庭革命」。原PO父母從此心寒，痛罵姐姐是「吃裏扒外的女兒」，打死不相往來。

▲原PO詳述姐姐的婚姻經歷。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO詳述姐姐的婚姻經歷。（圖／翻攝Dcard）
沒想到幾年後，原PO得知姐姐遭老公劈腿外遇，最終也已經離婚，現在從婆家搬出來後想帶著孩子回娘家。沒想到原PO父母的知消息後，堅持不許，姐姐回來住，也避不見面，原PO想勸雙方和好反被父母痛罵了一頓。

最後原PO無奈上網求救，「爸媽把話講得很重，我才出社會不久，身邊朋友也未婚沒得參考，想來問問大家對於聘金的看法，我也很迷惘怎麼做才是對的？」

眾多網友看完後也感慨回應「當初沒有尊重父母就結婚，嫁出去不試著得到父母原諒只跟妳有聯絡，等到離婚才想到要回家，難怪父母暴走」、「雖然我也不贊成要什麼聘金，但是父母給妳指條明路不走，一定要自己在外面我行我素走自己的路，撞到頭破血流才知道誰對你好」、「你姊姊也自食其果了，爸媽不需要做得這樣絕」、「還要拿錢出來幫買房，跟一般拿聘金賣女兒完全不一樣的父母，這次我挺父母」、「姐姐有嘗試跟爸媽當面道歉嗎？什麼都要你來幫忙傳話，誠意在哪？」。（編輯：潘毅）

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