COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

房市／南崁空姐村　年輕首購指名這類物件

▲南崁特力屋周邊，年輕首購族青睞新大樓。（圖／NOWnews資料照片）
▲南崁特力屋周邊，年輕首購族青睞新大樓。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-06-30 18:00:03

桃園南崁地區中正路西南側、特力家居一帶，因鄰近機場、航空業總部，許多機師、空服員、地勤人員就近居住又被外界稱為「空姐村」，在地房仲表示，因區域內多為屋齡10-15年的社區大樓，因此若是有屋齡1-2年較新的社區大樓產品，年輕首購族指名度很高。

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋南崁六福店店長吳軒鏞表示，許多空服人員、地勤人員會居住在附近，因為大多拖著行李箱、每天到航空業總公司大樓搭接駁車到機場，因此會偏好從航空業總部周遭15分鐘路程可到的區域。近好市多 Costco、特力家居、家樂福、台茂購物中心等大型賣場，生活機能完善，這區塊的社區大樓屋齡約落在10-15年之間，單價落在27-30萬，以標準2-4房為產品主力。

吳軒鏞觀察，近期區域內指名度高的房屋大多有屋齡較新的特色，像是在特力屋後方的榮興路上有新大樓，主打一房格局，權狀16、7坪社區大廳採落地窗設計，可以欣賞河景，雖然單價較高，每坪30萬出頭，但因為總價僅需600多萬，很受年輕首購族喜愛。

吳軒鏞表示，區域中的航空業在疫情前每年都會招新人，雖然訓練期間會有宿舍，但新人訓練完就有在附近租屋的需求，因此區域內有幾棟大樓全棟規劃套房格局，這波疫情也影響航空業新人招聘需求，租屋市場少了剛出社會的新人租屋，難免受影響，不過購屋市場因為航空業仍有地勤人員、相關貨運、海運人員帶來的居住剛性需求，再加上南崁房市供給量不多，而有意購屋的居住剛需仍在，因此購屋市場影響不大。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
0%100%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.9%82.1%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92.27%7.73%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
82.95%17.05%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.43%90.57%
2021-06-28-2021-07-01
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀