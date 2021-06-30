房市／南崁空姐村　年輕首購指名這類物件

桃園南崁地區中正路西南側、特力家居一帶，因鄰近機場、航空業總部，許多機師、空服員、地勤人員就近居住又被外界稱為「空姐村」，在地房仲表示，因區域內多為屋齡10-15年的社區大樓，因此若是有屋齡1-2年較新的社區大樓產品，年輕首購族指名度很高。
財經中心/綜合報導
2021-06-30 18:00:03
信義房屋南崁六福店店長吳軒鏞表示，許多空服人員、地勤人員會居住在附近，因為大多拖著行李箱、每天到航空業總公司大樓搭接駁車到機場，因此會偏好從航空業總部周遭15分鐘路程可到的區域。近好市多 Costco、特力家居、家樂福、台茂購物中心等大型賣場，生活機能完善，這區塊的社區大樓屋齡約落在10-15年之間，單價落在27-30萬，以標準2-4房為產品主力。
吳軒鏞觀察，近期區域內指名度高的房屋大多有屋齡較新的特色，像是在特力屋後方的榮興路上有新大樓，主打一房格局，權狀16、7坪社區大廳採落地窗設計，可以欣賞河景，雖然單價較高，每坪30萬出頭，但因為總價僅需600多萬，很受年輕首購族喜愛。
吳軒鏞表示，區域中的航空業在疫情前每年都會招新人，雖然訓練期間會有宿舍，但新人訓練完就有在附近租屋的需求，因此區域內有幾棟大樓全棟規劃套房格局，這波疫情也影響航空業新人招聘需求，租屋市場少了剛出社會的新人租屋，難免受影響，不過購屋市場因為航空業仍有地勤人員、相關貨運、海運人員帶來的居住剛性需求，再加上南崁房市供給量不多，而有意購屋的居住剛需仍在，因此購屋市場影響不大。