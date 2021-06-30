蛇丸脫離單身？公布約會照「不藏了」 女方真面目曝光
YouTuber「大蛇丸」因為其搞笑又憨厚可愛的形象，圈粉無數，現在頻道已經有接近百萬人訂閱，人氣非常高。而近日他在個人IG上傳他與一名女子的合照並表示「今天就向各位公開我藏這麼久的她！」結果引來不少粉絲朝聖，沒想到女方真實身份曝光後，讓網友全笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-06-30 14:22:18
蛇丸29日晚間在IG上傳一張與正妹的約會照寫下「今天就公開給各位看看！我藏著那麼久的她！」只見照片中的女子笑的非常開心，甚至直接靠在蛇丸的肩膀上，兩人看起來相處融洽。不過，仔細一看，該名女子竟然是《木曜4超玩》的女神阿部瑪利亞。
貼文曝光之後，不少網友紛紛回應「啥？真假」、「這太勝利了吧」、「蛇丸必須被處決」、「蛇丸你這樣背叛我們好嗎？」、「今天又不是愚人節，是真的嗎？」不過事實上，這其實這是阿部瑪利亞在前陣子疫情爆發之前，到屏東和大蛇丸一起拍攝的影片「一日約會初體驗」，這些照片都是當時所留下，目前該影片也已經突破50萬人次觀看。
不過，在一堆約會照中，卻出現一張衛生紙的照片，讓不少網友好奇「最後一張衛生紙是怎樣？」原來，這是在拍攝影片時，阿部瑪利亞嘴角留著一顆飯粒，蛇丸立刻貼心幫忙擦拭，並表示要將該衛生紙留下，沒想到真的有留下還拍照，文章發出時，阿部瑪利亞也爆笑留言「竟然還幫我拍那個擦嘴巴的衛生紙，快去丟爹斯」；蛇丸則回應「好的！等等幫妳拿去丟爹斯」，再度笑翻網友。（編輯：張嘉哲）