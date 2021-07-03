影／街訪大學生最愛「撲倒香」！這些味道讓好感度爆表
炎熱夏季出門在外，難免有大汗淋漓的時候，有些民眾在意體味，都會在出門前噴上香水或止汗等體香劑。頻道「Koobii鬧大學」在疫情尚未擴大的時期，前往文化大學做街訪調查「大學生最愛撲倒香」，訪問男女大生對於「體味與好感度」之間的想法，男女大生對於異性好感度第一名的「味道」各有不同，快來一起看看吧！
影像中心/綜合報導
2021-07-03 10:00:00
影片中男女大生對於「體臭」，大多反應有不舒服、「想遠離」的想法，街訪女大生普遍認為乾淨的肥皂香、沐浴乳香、熊寶貝香氣，能讓女大生覺得「乾淨舒爽」的感覺，提升不少好感度；對於太重的古龍水香，則表示不太加分。也有女大生認為，只要看起來乾乾淨淨，儘管身體沒有香味也沒有關係。
街訪男大生對「味道好感度」的想法，對於花香有 6~8 分的好感度（滿分 10 分），奶糖香則讓男大生表示有「像百貨專櫃」味道的感覺，給出 7~8 分的評價。男大生也表示「淡淡的髮香」也相當加分。對於香味好感度的問題，男女大生普遍表示「有加分效果」，但若噴太多則會讓人有「庸俗冶豔」的反感。（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：Koobii鬧大學
完整影片：https://youtu.be/5QrJzfHyn7o