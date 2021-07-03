COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／街訪大學生最愛「撲倒香」！這些味道讓好感度爆表

▲ 街訪大學生「最愛撲倒香」，曝這些味道好感度爆表！（圖／Koobii鬧大學 授權）
▲ 街訪大學生「最愛撲倒香」，曝這些味道好感度爆表！（圖／Koobii鬧大學 授權）

影像中心/綜合報導

2021-07-03 10:00:00

炎熱夏季出門在外，難免有大汗淋漓的時候，有些民眾在意體味，都會在出門前噴上香水或止汗等體香劑。頻道「Koobii鬧大學」在疫情尚未擴大的時期，前往文化大學做街訪調查「大學生最愛撲倒香」，訪問男女大生對於「體味與好感度」之間的想法，男女大生對於異性好感度第一名的「味道」各有不同，快來一起看看吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
 

影片中男女大生對於「體臭」，大多反應有不舒服、「想遠離」的想法，街訪女大生普遍認為乾淨的肥皂香、沐浴乳香、熊寶貝香氣，能讓女大生覺得「乾淨舒爽」的感覺，提升不少好感度；對於太重的古龍水香，則表示不太加分。也有女大生認為，只要看起來乾乾淨淨，儘管身體沒有香味也沒有關係。

▲
▲ 女大生認為乾淨的肥皂香、熊寶貝香氣很加分。（圖／Koobii鬧大學 授權）
 

街訪男大生對「味道好感度」的想法，對於花香有 6~8 分的好感度（滿分 10 分），奶糖香則讓男大生表示有「像百貨專櫃」味道的感覺，給出 7~8 分的評價。男大生也表示「淡淡的髮香」也相當加分。對於香味好感度的問題，男女大生普遍表示「有加分效果」，但若噴太多則會讓人有「庸俗冶豔」的反感。（影音編輯：謝美伶）

▲
▲ 大學生認為，香味是對於一個人的想像。（圖／Koobii鬧大學 授權）
▲
▲ 男大生認為花香有6分的好感度。（圖／Koobii鬧大學 授權）
 

▶ 感謝授權：Koobii鬧大學
完整影片：https://youtu.be/5QrJzfHyn7o

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
78.46%21.54%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
86.94%13.06%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.99%82.01%
2021-06-29-2021-07-03
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀