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男砸56萬殺進股市！一年滾出937萬　「選股心法」被讚爆

▲一名網友分享自己去年56萬進場，直到今年為止已經獲利937萬元。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲一名網友分享自己去年56萬進場，直到今年為止已經獲利937萬元。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-06-30 14:46:07

購買股票雖並非穩賺的投資，其波動和龐大的股價市場，仍吸引許多股迷躍躍欲試。近日，就有一名網友分享自己過去一整年的玩股戰績，表明自己當初是以56萬元進場，一年過去後，滾出937萬元的獲利，他也分享自己選股的心法，貼文引發熱議。

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台股繼昨日早盤開高之後，今（30）日強勢衝上17797點，再度創下歷史新高，電、金、傳產齊揚，但資金仍偏愛鋼鐵人、航海王，二大類股成交占大盤逾5成，終場指數上漲157.27點，收在17755.46點。而在去年是全球海運大爆發年，在缺櫃、運價飆升等利多加持下，其盛況被譽為「大航海時代」，而貨櫃航運業近日股價也仍舊持續在飆漲。

而就有網友在PTT貼文指出「去年從7月1日進場，初始本金56萬元，去年下半年損益大約157萬，今年上半年損益大約780萬，包括無本當沖損益約43萬，其他的都是波段獲利，年總損益大約937萬元，全部融資操作，除了現股當沖的部分，1、2月份加上去年年底就是IC（積體電路）設計，3、4、5、6月份，我想不必多說就是航運起飛」。

▲網友貼出自己操作的股票對帳單，表示自己去年56萬進場後，一年之間獲利937萬。（圖/PTT）
▲網友貼出自己操作的股票對帳單，表示自己去年56萬進場後，一年之間獲利937萬。（圖/PTT）
原PO指出「當然中間因為疫情關係，有回吐了部分獲利，相信獲利的部分，很多人比我還驚人，也已達到財富自由的程度，一開始我也不相信航運是主流，但慢慢的資金流向就是在這邊，這也是不爭的事實，打不贏就加入他，不要跟趨勢作對， 融資買股票，每個人能承受的範圍不同，量力而為 。」

貼文一出，網友紛紛回應「真少年股神＝＝」、「哇靠，這有點猛啊」、「好厲害，我去年才獲利30幾萬」、「跟到航運基本盤絕對穩吧，推你選股心法」、「跟對時機點就對了，有些人不愛航運股，鐵齒就錯失機會了」、「超過一半獲利都是海運，太猛」、「某航運股不到一個月股價翻倍被你吃到了，太猛」、「看到某一股賣在最高點，真的好猛」。不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：張嘉哲）

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