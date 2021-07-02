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影／NETFLIX開場音效　短短3秒其實暗藏玄機？

▲Teri解開NETFLIX開場音效神秘故事。(圖／Teri Timeout 授權)
▲Teri解開NETFLIX開場音效神秘故事。(圖／Teri Timeout 授權)

影像中心/綜合報導

2021-07-02 12:00:00

疫情無法出門，許多人宅在家防疫都會選擇追劇或看點影片打發時間，很多人會選擇NETFLIX 影音串流平台觀看上面的電影或戲劇，但你有注意過它的片頭音效嗎？短短 3 秒竟然暗藏許多玄機，近期YouTube頻道「Teri Timeout」為此發布影片，解開NETFLIX開場音效的神秘面紗。

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▲Teri講述NETFLIX短短三秒開場音效，耗時一年設計。(圖／Teri
▲Teri講述NETFLIX短短3秒開場音效，耗時一年設計。(圖／Teri Timeout 授權)
 

全球有將近2億NETFLIX的用戶，它短短3秒的音效竟然深深烙印在大家腦海中，究竟是什麼原因呢? YouTube頻道「Teri Timeout」特別製作影片解開這背後有趣的故事。Teri在影片中說到，單是這個音效就耗時1年的時間設計，而背後最大的功臣就是NETFLIX產品副總裁，影像製作人出身的Todd Yellin，他表示:「我們應該要有一個聲音，是每次你聽到，你就會覺得，哇！有好東西要來了，我即將要聽一個很棒的故事」。

 

Todd Yellin和合作對象Lon Bender不眠不休試聽各種素材包含遊戲、電腦開機及各種音效，他希望NETFLIX和這些科技音效公司做出區隔，同時要搭配各種電影又不違和，原本Todd想選用山羊叫做為音效，他認為山羊叫有一種怪誕的趣味，為了選出最後的優勝者，Todd決定交由觀眾來決定，並請觀眾寫出音效關鍵字，「TA-DUM」這個聲音獲得了戲劇感、有趣、開始等的回應。回到家裡Todd把最終決定交給十歲女兒，沒想到聽完前五名的選手，最終女兒選擇了「TA-DUM」這個聲音，影片中也將「TA-DUM」這個聲音製作方式大公開，簡單的開場音效所耗費的工程，讓網友嘆為觀止。

NETFLIX開場音效不但鏗鏘有力，給人期待感，還能適用在NETFLIX所有的影片，但如果有進入電影院，「TA-DUM」這個開場音效就嫌短了，於他們找了操刀許多電影神作的大師，在巧手打造下，NETFLIX有了全新16秒戲院專用的開場音樂，疫情結束後不妨進戲院聽聽這16秒由大師操刀的開場樂。（文字編輯：胡繼偉）

▲製作多部知名電影作品大師Hans
▲製作多部知名電影作品大師Hans Zimmer，親手操刀NETFLIX戲院專用16秒開場樂。(圖／Teri Timeout 授權)
▶感謝授權：Teri Timeout
完整影片：https://youtu.be/f0UTEd0KRYw

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