影／NETFLIX開場音效　短短3秒其實暗藏玄機？

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全球有將近2億NETFLIX的用戶，它短短3秒的音效竟然深深烙印在大家腦海中，究竟是什麼原因呢? YouTube頻道「Teri Timeout」特別製作影片解開這背後有趣的故事。Teri在影片中說到，單是這個音效就耗時1年的時間設計，而背後最大的功臣就是NETFLIX產品副總裁，影像製作人出身的Todd Yellin，他表示:「我們應該要有一個聲音，是每次你聽到，你就會覺得，哇！有好東西要來了，我即將要聽一個很棒的故事」。
Todd Yellin和合作對象Lon Bender不眠不休試聽各種素材包含遊戲、電腦開機及各種音效，他希望NETFLIX和這些科技音效公司做出區隔，同時要搭配各種電影又不違和，原本Todd想選用山羊叫做為音效，他認為山羊叫有一種怪誕的趣味，為了選出最後的優勝者，Todd決定交由觀眾來決定，並請觀眾寫出音效關鍵字，「TA-DUM」這個聲音獲得了戲劇感、有趣、開始等的回應。回到家裡Todd把最終決定交給十歲女兒，沒想到聽完前五名的選手，最終女兒選擇了「TA-DUM」這個聲音，影片中也將「TA-DUM」這個聲音製作方式大公開，簡單的開場音效所耗費的工程，讓網友嘆為觀止。
NETFLIX開場音效不但鏗鏘有力，給人期待感，還能適用在NETFLIX所有的影片，但如果有進入電影院，「TA-DUM」這個開場音效就嫌短了，於他們找了操刀許多電影神作的大師，在巧手打造下，NETFLIX有了全新16秒戲院專用的開場音樂，疫情結束後不妨進戲院聽聽這16秒由大師操刀的開場樂。（文字編輯：胡繼偉）
▶感謝授權：Teri Timeout
完整影片：https://youtu.be/f0UTEd0KRYw