堂哥聯誼全失敗！「年薪百萬」被嫌低 網見亮點反喊不虧
許多人在找另一半時，除了外表是否看得順眼之外，也會把年薪納入考量。近日，就有網友分享，堂哥年收入100萬元左右，卻被聯誼的女生嫌「收入低」，但若加上房地產、股票等被動收入，財力其實很可觀，因此好奇想問「問年收入時，應該將被動收入也算進去嗎？」貼文也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-30 17:57:46
原PO在《PTT》表示，39歲的堂哥在銀行上班，業績普通、年收入落在100萬元左右，而堂哥參加過幾次聯誼都沒有結果，原因竟是被女生嫌「收入低」，但事實上，堂哥不但有店面能夠收租，還存了2000萬金融股，甚至還有股利一年100萬元左右，這讓她感到十分困惑。
原PO詢問堂哥後，對方認為，女生問收入應該是只問薪水，所以沒有告知自己有被動收入，而且股票有漲跌，店面也因疫情難以租出去，這些都不是穩定的錢，這讓她忍不住想問「對方問年收入時，應該將被動收入也算進去嗎？」
許多網友看完也紛紛回應，「年收100萬元不是收入問題了，可能要朝打扮還有生活經驗著手」、「感覺不是收入的問題」、「就我所知35+（歲）的聯誼，年收入100萬元雖不至於搶手，但也絕對高於平均，他應該是其他部分不被女生青睞」、「底牌一次攤也超虧的啊」、「聯誼把股票、收租說出來幹嘛」、「年收百萬應該不算差，且聽起來工作穩定」。
不過，也有不少人讚嘆堂哥其實很聰明，「堂哥很聰明，那種只愛錢的敗金女直接篩掉」、「做得很好吧，幹嘛要炫耀，吸引不必要的人」、「不想講吧！100萬元也不差，但不想說太多找到只看錢的」、「聯誼碰到一堆牛鬼蛇神的機率多大你知道嗎」、「不說也好，省的只吸引到愛錢的啊」、「不講才是聰明人」、「他不想講，表示他就不想是因為這樣交到對象啊」。（編輯：許智超）