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有錢人爽領2萬紓困！「操作手法」曝光　網氣炸：真無恥

▲行政院因應疫情推出紓困4.0方案，盼能讓民眾撐過非常時期，不過也讓不少人抱怨，該領的人都領不到。（示意圖／記者顏真真攝）
▲行政院因應疫情推出紓困4.0方案，盼能讓民眾撐過非常時期，不過也讓不少人抱怨，該領的人都領不到。（示意圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2021-07-01 10:15:35

台灣本土疫情從五月中旬開始爆發，不少行業都受到莫大的衝擊，資遣或者被放無薪假的民眾都有，為此，行政院就推出紓困4.0方案，盼能夠讓民眾撐過非常時期，不過政策上路後，卻有不少人抱怨明明就真的沒收入，卻都申請不到紓困。為此，就有網友分享有錢人卻爽領紓困的事蹟，引發討論。

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原PO在「Dcard」貼文指出「用『騙錢』這種用語......真正需要用錢的人都拿不到，居然還在發文，好像拿到這筆錢很光榮，真的是這個世界到底怎麼了？」只見貼出的截圖，該位申請者是請領到衛福部的急難紓困金2萬元。

不過在仔細看截圖裡頭，卻發現寫著一行字「真的是隨便按一按，教教各位，年收入過高還是想騙錢的，記得把戶口遷去其他親戚家，謝謝哈哈」誇張的行徑讓原PO大嘆「完全不能理解紓困怎麼都是給這種人拿到？」

▲網友分享看到有人假冒符合條件申請紓困，結果還真的成功請領，並且發文炫耀。（圖/Dcard）
▲網友分享看到有人假冒符合條件申請紓困，結果還真的成功請領，並且發文炫耀。（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「我全家剩哥哥有收入，自己打工也停掉，戶頭剩800，然後什麼補助的領不到，政府跟這些濫用紓困的人到底要逼死多少人才甘願？」、「這篇要叫蘇貞昌來看！看什麼叫錢花在刀口上，真的可笑」、「8400億全台平分每個人都能拿3萬多，完全不懂擋掉一堆需要的人，被鑽這種漏洞，到底」、「無恥到不行，這種行為真的要不得」、「真的太無恥＝＝所以說這樣有比普發好？」、「我朋友直接拿紓困去約會買禮物欸」、「朋友年收破百萬，也是領三萬，真的傻眼」。

而對於各界一再要求全民普發紓困金，蘇貞昌先前也曾回應「政府窮盡一切力量，希望能夠救急、救窮，扶助企業、減少失業，同時依立法院通過的條例仔細編列預算，這次紓困就有730萬人受惠，預算有限，要用在刀口上，呼籲國人一起努力，共同體諒，度過難關。」（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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