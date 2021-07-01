有錢人爽領2萬紓困！「操作手法」曝光　網氣炸：真無恥

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不過在仔細看截圖裡頭，卻發現寫著一行字「真的是隨便按一按，教教各位，年收入過高還是想騙錢的，記得把戶口遷去其他親戚家，謝謝哈哈」誇張的行徑讓原PO大嘆「完全不能理解紓困怎麼都是給這種人拿到？」
貼文一出，網友紛紛回應「我全家剩哥哥有收入，自己打工也停掉，戶頭剩800，然後什麼補助的領不到，政府跟這些濫用紓困的人到底要逼死多少人才甘願？」、「這篇要叫蘇貞昌來看！看什麼叫錢花在刀口上，真的可笑」、「8400億全台平分每個人都能拿3萬多，完全不懂擋掉一堆需要的人，被鑽這種漏洞，到底」、「無恥到不行，這種行為真的要不得」、「真的太無恥＝＝所以說這樣有比普發好？」、「我朋友直接拿紓困去約會買禮物欸」、「朋友年收破百萬，也是領三萬，真的傻眼」。
而對於各界一再要求全民普發紓困金，蘇貞昌先前也曾回應「政府窮盡一切力量，希望能夠救急、救窮，扶助企業、減少失業，同時依立法院通過的條例仔細編列預算，這次紓困就有730萬人受惠，預算有限，要用在刀口上，呼籲國人一起努力，共同體諒，度過難關。」（編輯：張嘉哲）
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