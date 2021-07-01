好市多見「經典熟食」強勢回歸！眾反揭致命關鍵：回不去

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費，對此，就有女網友發現，好市多熟食區的「蛤蠣濃湯」換回之前的口味了，但貼文一出，眾人卻淚喊「可是價錢回不去了啊」。





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該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示有人發現熟食區的「蛤蠣濃湯」又默默地換回之前的口味了嗎，讓她忍不住開心直呼「終於又有好喝的湯了」！





而從她PO出的照片可以看到，賣場熟食部上方高掛著經典新口味「蛤蠣濃湯」，而櫃檯前的告示牌上也寫著「經典配方，東岸鮮捕蛤蠣，融合馬鈴薯精製，風味升級，經典美味」。





▲女網友發現好市多熟食區的「蛤蠣濃湯」換回之前的口味了。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

另外，也有許多網友希望「吉拿棒」可以回歸，「吉拿棒也可以回來嗎？」、「吉拿棒回歸請通知我」、「何時能吃到吉拿棒」、「吉拿棒回來吧！」、「想吃吉拿棒」、「我只想要吉拿棒…還我吉拿棒」、「還我吉拿棒來哦，可惡」。（編輯：郭佩蓉）



