房市／無畏疫情　台南買氣湧現

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扣除仁德區有量體大的新建案整批交屋，使該區躍居全市移轉棟數之冠，信義房屋安平店專案經理李進富表示，其他區域主要仍受7月1日房地合一稅2.0、實價登錄2.0兩項新制的影響，另外，價格合理的中古屋案件，也有持續成交，才使台南市整體交易爆出大量。
李進富進一步說明，房地合一2.0將預售屋納入規範，且持有滿2年但未滿5年內轉手獲利的案件也加重計稅，因此新制上路前，必然有許多不願長期持有的屋主，會對名下房屋作出處分，刺激預售屋轉約、持有未滿5年新古屋的屋主加速獲利了結出場。今年初政府宣布新制7月上路，就陸續出現轉約及出售潮，大約集中在4、5月左右簽約成交，跑完貸款等流程後，5、6月完成移轉過戶。
而對買方來說，除有不少剛需族群把握拋售潮趕緊進場，亦有置產客鎖定取得成本、裝潢成本較全新成屋來得低的新古屋出手。李進富並以安平區為例，當地多預售、新古屋、中古屋大樓，整體供給量大，新制上路前市場上的供給量相對也會比較多，促使6月移轉量的年增率相當亮眼。
值得注意的是，李進富認為，由於目前許多該賣的都已轉手賣掉了，還未成交的多半是對價格太堅持，或是以後稅金加重再賣，對買方而言會多加觀望，因此7月之後的交易量可能會略為趨緩。