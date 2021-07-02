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房市／無畏疫情　台南買氣湧現

▲不畏疫情，台南6月買賣移轉棟數爆大量。（圖／NOWnews資料照片）
▲不畏疫情，台南6月買賣移轉棟數爆大量。（圖／NOWnews資料照片）

生活財經中心/綜合報導

2021-07-02 08:00:00

官方統計，台南市6月份移轉棟數3263棟，創新高突破3000棟大關，並較去年同期成長7成！業者分析，部分區域有新建案大批交屋，更重要的是，7月1日新制上路，前2至3個月勢必有交易潮出現，主要是未滿5年的新古屋，以及預售屋轉約所帶來的量能。

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去年台南房市在南科擴廠等題材加持下，始終維持火熱，今年5月中全台雖進入疫情三級警戒，但地政局公布6月份移轉棟數，台南市3263棟不但較去年同期成長高達7成，且突破3000棟大關！進一步分析，除仁德區有新建案第一次移轉，帶動移轉量大幅攀升，躍居各區交易量之冠，主要行政區中，包括南區、安平、永康，都是年增率成長顯著的區域。

扣除仁德區有量體大的新建案整批交屋，使該區躍居全市移轉棟數之冠，信義房屋安平店專案經理李進富表示，其他區域主要仍受7月1日房地合一稅2.0、實價登錄2.0兩項新制的影響，另外，價格合理的中古屋案件，也有持續成交，才使台南市整體交易爆出大量。

李進富進一步說明，房地合一2.0將預售屋納入規範，且持有滿2年但未滿5年內轉手獲利的案件也加重計稅，因此新制上路前，必然有許多不願長期持有的屋主，會對名下房屋作出處分，刺激預售屋轉約、持有未滿5年新古屋的屋主加速獲利了結出場。今年初政府宣布新制7月上路，就陸續出現轉約及出售潮，大約集中在4、5月左右簽約成交，跑完貸款等流程後，5、6月完成移轉過戶。

而對買方來說，除有不少剛需族群把握拋售潮趕緊進場，亦有置產客鎖定取得成本、裝潢成本較全新成屋來得低的新古屋出手。李進富並以安平區為例，當地多預售、新古屋、中古屋大樓，整體供給量大，新制上路前市場上的供給量相對也會比較多，促使6月移轉量的年增率相當亮眼。

值得注意的是，李進富認為，由於目前許多該賣的都已轉手賣掉了，還未成交的多半是對價格太堅持，或是以後稅金加重再賣，對買方而言會多加觀望，因此7月之後的交易量可能會略為趨緩。

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