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中央宣布入境須做PCR採檢　侯友宜：阻絕境外、嚴守國門

▲新北市長侯友宜表示，謝謝中央接受入境普篩、PCR兩次的建議。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜表示，謝謝中央接受入境普篩、PCR兩次的建議。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-01 17:56:38

印度變種病毒Delta來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心今（1）日宣布，從明（2）日起所有入境旅客須做PCR採檢，第10至12天做「家用快篩」採檢，第12至14天再做PCR採檢；對此，新北市長侯友宜回應，謝謝中央接受入境普篩、PCR兩次的建議。

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▲中央流行疫情指揮中心今（1）日宣布，從明（2）日起將強化入境的檢疫措施。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（1）日宣布，從明（2）日起將強化入境的檢疫措施。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
 

針對中央決定從明（2）日起執行入境普篩的防疫作為，侯友宜今日在新北疫情應變會議會後的線上記者會表示，謝謝中央接受入境普篩、PCR兩次的建議，也謝謝境外確診案例做好基因的定序，阻絕境外、嚴守國門；我們一起面對對來勢洶洶的病毒，大家一起努力做事。

至於台北市的夜市微解封，基隆市長林右昌認為，不要爽2天再多關2個月，得不償失，台北+0之日，才是全國解封之時的看法？副市長劉和然指出，各縣市的疫情狀況、地理環境有差異，市長再三提醒「對於疫情的發展一定要很謹慎」，不管數字怎麼變，新北市在朝好方向進行，但仍要步步為營。

▲新北市今日新增20例的確診個案，以板橋的5例最高，其次為三重4例、新店與三峽各3例。（圖／新北市政府提供）
▲新北市今日新增20例的確診個案，以板橋的5例最高，其次為三重4例、新店與三峽各3例。（圖／新北市政府提供）
 

此外，新北目前有1375人居家隔離，累計確診人數為6505人，4923人解除隔離，今日新增20例的確診個案，以板橋的5例最高，其次為三重4例、新店與三峽各3例；此外，社區篩檢站的總篩檢人數141613人，快篩陽性數1206，陽性率為0.9％，昨日有4733人篩檢，快篩陽性數5人，陽性率0.1%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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