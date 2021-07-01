被邀面試驚覺出錯！女急問「有救嗎」　網揭禁忌：不太好

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她指出，B職位的面試仍會赴約，「但是這樣是不是A職位就沒機會了呢？因為不確定公司內部部門間有沒有機會調動，如果直接在面試後問，又顯得自己對應徵的部門不滿意」，這就讓她焦慮詢問「如果之後也去應徵A工作，會不會讓公司覺得我在亂投履歷呢？希望有前輩可以提供一點意見，謝謝」。
問題曝光後，隨即引起眾人討論，「都試試看，孤注一擲比較容易沒機會，新鮮人可先獲取經驗，再看看是否能調動部門，搞不好你進了那個部門，後來你覺得很喜歡，最後決定打算待著，這也不是不可能」、「可以在面試的時候稍微問看看之後調動的機會，就說你對於AB兩個工作都很有興趣，但礙於職缺條件要求要有一年的經驗所以暫不考慮」、「面試的時候可以稍微詢問一下！說不定可以直接變成應徵A職位哈哈」、「我當時面試也是同組內的AB職位，進來後發現根本混在一起做」。
不過，就有一名過來人建議「以我面試新鮮人的經驗，其實在一面試的時候就詢問主管調動職位機會並不是個好選擇，造成負面觀感的機率可能還高一點，不如直接投兩個職位由人資安排面試兩個主管比較好。」最後原PO也決定不會在面試時提起另一個職缺，「如果面試後真的覺得這份職缺不滿意，可能會先寄信詢問人資，我有意願面試另一份職缺，請問還有沒有機會」。（編輯：陳雅雲）