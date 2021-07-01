被邀面試驚覺出錯！女急問「有救嗎」　網揭禁忌：不太好

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▲女網友好奇詢問「覺得應徵錯職位還有救嗎」。（圖／翻攝Dcard）

「以我面試新鮮人的經驗，其實在一面試的時候就詢問主管調動職位機會並不是個好選擇，造成負面觀感的機率可能還高一點，不如直接投兩個職位由人資安排面試兩個主管比較好。」