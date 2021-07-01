龍蝦切開「一團綠色」！真面目曝 行家眼睛全亮：是極品
台灣四面環海，國內可見不少生鮮食材，因其口感鮮甜多汁且美味，總是深受不少老饕的喜愛。不過，就有一名網友將龍蝦切開後，發現裡面有一團綠色不明物體，讓他嚇壞發問「能吃嗎？」對此，就有許多內行人大讚「是極品！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-01 23:22:30
原PO於臉書社團《廚藝公社》上發文，好奇詢問「請問波士頓龍蝦切開，裡面綠色一顆一顆的是什麼？能吃嗎？」隨後他也貼出照片，只見生龍蝦內部有不少深綠色顆粒狀物集結在一塊，另外還有一團淺綠色團狀物，讓他擔憂是否還能享用。
問題一曝光，就引來老饕解答一顆顆的是蝦卵，淺綠色部分則是蝦膏，「淺綠色的是蝦腦有些人叫蝦膏，深綠是軟卵」、「很新鮮喔活龍蝦，深綠色一顆顆是卵，淺綠色是膏都可以吃，胃囊蝦腸拿掉肺剪掉除了殼其他都可以吃」、「綠色的是膏，不要掉啊！那個是極品耶」、「他的蝦卵，淺綠色的是蝦腦」。
甚至還有人分享料理方法，「加鮮奶油跟白酒調成蝦膏奶醬，龍蝦肉煎熟或蒸熟，蝦膏奶醬再撲上去肉上面，噴燈炙燒一下，一口接一口」、「有的人吃，有的人不喜歡，可以取一小塊加熱試試，如果味道不喜歡就不要勉強。」、「蝦卵蝦膏之類的，受精成熟就會跑到肚子，煮熟變成橘紅色，好吃」、「我吃天使紅蝦也有，煮湯吃很讚」。（編輯：陳雅雲）