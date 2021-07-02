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哪道「泰式料理」最具代表性？饕客揭答案：不是月亮蝦餅

▲哪道「泰式料理」最具代表性？饕客揭答案。（示意圖／記者許苡晴攝）
▲哪道「泰式料理」最具代表性？饕客揭答案。（示意圖／記者許苡晴攝）

編輯中心/綜合報導

2021-07-02 11:09:40

天氣炎熱，嚐一口泰式料理酸酸辣辣的美食保證開胃，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「哪道『泰式料理』最具有代表性？」沒想到就有饕客揭露了答案，直言「根本不是月亮蝦餅」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「泰式料理的代表菜是哪一道？」的文章表示，「台灣人很喜歡吃泰國菜、月亮蝦餅、椒麻雞、綠咖哩、紅咖哩、檸檬魚、蝦醬青菜、打拋豬、摩摩喳喳，哪一道才是泰國的代表菜？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲網友們紛紛一面倒認為是「冬陰功」。（示意圖／翻攝自pixaabay）
▲網友們紛紛一面倒認為是「冬陰功」。（示意圖／翻攝自pixaabay）
網友們紛紛一面倒認為是「冬陰功」，「泰國沒有月亮蝦餅，絕對冬陰功」、「當然是冬陰功」、「冬蔭功可以，打拋根本就台菜加香料」、「覺得冬陰功，說是月亮蝦餅的是有多無知...」、「國際知名的是冬陽功」、「一定是冬陰功啊」、「只認冬陰功」。

冬陰湯，是一道著名於泰國的潮式酸辣湯，由南薑、酸子、香茅、青蔥、酸檸檬、辣椒和魚露烹飪而成。英語音譯為Tom yam，其中，Tom表示湯，yam表示酸辣之意。當中最常見的烹調法是加蝦和草菇、以魚露調味並形成乳狀質感的酸辣蝦湯，中文習慣音譯為「冬蔭功」或「冬陰功」。（編輯：王柏文）

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