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影／10項防疫奇葩商品實測　神器與垃圾一線之隔

▲ 他實測10項防疫商品，神器與垃圾一線之隔，曝這款讓他出現防疫破口。（圖／苦中做樂 授權）
▲ 他實測10項防疫商品，神器與垃圾一線之隔，曝這款讓他出現防疫破口。（圖／苦中做樂 授權）

影像中心/綜合報導

2021-07-02 19:00:00

全台疫情三級警戒，除了勤洗手、不出門居家防疫之外，許多企業也看中防疫商機，推出不少好用的「防疫神器」商品。YouTube頻道「苦中做樂」的阿克，便買來網路上火紅的10幾項防疫商品，實測分享並給予評價分數，許多看似超便利的神器商品，奇葩設計卻讓他超傻眼：「根本垃圾」！

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▲ 因個人臉型不同，口罩支架讓他使用後出現防疫破口。（圖／苦中做樂 授權）
影片中他依序介紹，如：抽取式口罩收納袋、口罩內支架、攜帶型護唇膏香皂、網紅酒精鑰匙圈、額溫檢測卡、網紅肥皂紙、除菌卡、消毒筆、零接觸操控筆、領夾型零接觸操控筆、酒精霧化消毒槍、紫外線消毒燈等商品。其中因個人臉型不同，阿克認為口罩內支架雖號稱能讓呼吸更順暢，但對他而言，左右兩側的縫隙卻成了「防疫破口」。

 

網紅酒精鑰匙圈，雖設計相當新穎，局部消毒手指的想法，以及輕易攜帶的鑰匙圈設計相當人性化，但類似氣墊粉餅設計的消毒酒精墊，卻無任何的蓋子去保護它，上頭可能就會累積許多細菌與病毒而不自知，本末倒置的奇葩設計，也讓阿克大嘆「根本垃圾」。

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▲ 氣墊式的酒精鑰匙圈，因沒有隔離防塵的設計，本末倒置容易感染細菌。（圖／苦中做樂 授權）
 

商品當中也是有阿克覺得不錯的實用商品，像是學生、送貨員適合的消毒筆；來自台灣團隊設計，一體成形的領夾型零接觸操控筆；節省酒精消耗、可大範圍清消的酒精霧化消毒槍；紫外線消毒燈。其中紫外線消毒燈他實際測試過後，除了消毒還有除去濕氣霉味的功能，但他也提醒在使用此商品時，除了人眼不可直視光源之外，在室內使用的時候，因臭氧會刺激人的呼吸道，所以人不可以待在同一個空間，使用完後也要讓空間進行通風，才不會造成人體傷害。（影音編輯：謝美伶）

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▲ 省酒精耗量的消毒噴霧槍。（圖／苦中做樂 授權）
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▲ 紫外線消毒燈，使用上須多加小心。（圖／苦中做樂 授權）
 

▶感謝授權：苦中做樂
完整影片：https://youtu.be/qNtoQg6akB4

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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