自告奮勇下廚炒飯！人妻開蓋一看悲劇了 網反讚「好事」
許多民眾自己下廚時喜歡用炒飯來飽餐一頓，除了可以加入偏愛的各種配料，烹飪方法較為簡單，且較不容易失敗。不過，當然也不是每次炒飯都那麼順利。就有位女網友透露，自己「自告奮勇」跟婆婆說要來下廚炒飯，結果開蓋時卻悲劇，讓大家笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-07-02 19:30:30
原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，透露自己跟婆婆自告奮勇要來下廚，結果炒飯要加鹽時不小心把鹽巴罐的蓋子翻開，場面瞬間失控，讓原PO臉上冒三條線。而從分享的照片中可以看見，鹽巴真的倒進超多份量，光用看得都感覺口乾舌燥起來。
原PO最後不禁向大家求救，「請問單兵應該怎麼做？1、鍋鏟拿著負荊請罪。2、裝作沒事端給婆婆吃。在線等！」笑翻的網友紛紛留言回覆說，「建議炒好後放久一點，時間可以沖淡一切」、「把老公叫來接手，然後再跟婆婆告狀，讓老公背黑鍋」、「趕快故意打翻鍋子」。
更有許多網友指出這個失手其實是好事，「叫婆婆來看，保證你以後都不用煮飯了」、「從此好命了，不用再下廚」、「端給婆婆吃！以後妳就不用下廚了」、「恭喜你可以獲得免煮金牌」、「高招，以後都不用進廚房了」。（編輯：倪浩軒）