COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

自告奮勇下廚炒飯！人妻開蓋一看悲劇了　網反讚「好事」

▲女網友透露自己自告奮勇跟婆婆說要來下廚炒飯，結果「開蓋時」卻悲劇了，讓網友笑翻。（圖／取自pixabay）
▲女網友透露自己自告奮勇跟婆婆說要來下廚炒飯，結果「開蓋時」卻悲劇了，讓網友笑翻。（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-02 19:30:30

許多民眾自己下廚時喜歡用炒飯來飽餐一頓，除了可以加入偏愛的各種配料，烹飪方法較為簡單，且較不容易失敗。不過，當然也不是每次炒飯都那麼順利。就有位女網友透露，自己「自告奮勇」跟婆婆說要來下廚炒飯，結果開蓋時卻悲劇，讓大家笑翻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，透露自己跟婆婆自告奮勇要來下廚，結果炒飯要加鹽時不小心把鹽巴罐的蓋子翻開，場面瞬間失控，讓原PO臉上冒三條線。而從分享的照片中可以看見，鹽巴真的倒進超多份量，光用看得都感覺口乾舌燥起來。

▲女網友一個手滑，倒入大量的鹽到炒飯中。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）
▲女網友一個手滑，倒入大量的鹽到炒飯中。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）
原PO最後不禁向大家求救，「請問單兵應該怎麼做？1、鍋鏟拿著負荊請罪。2、裝作沒事端給婆婆吃。在線等！」笑翻的網友紛紛留言回覆說，「建議炒好後放久一點，時間可以沖淡一切」、「把老公叫來接手，然後再跟婆婆告狀，讓老公背黑鍋」、「趕快故意打翻鍋子」。

更有許多網友指出這個失手其實是好事，「叫婆婆來看，保證你以後都不用煮飯了」、「從此好命了，不用再下廚」、「端給婆婆吃！以後妳就不用下廚了」、「恭喜你可以獲得免煮金牌」、「高招，以後都不用進廚房了」。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
71.43%28.57%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
86.64%13.36%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.62%82.38%
2021-06-29-2021-07-03
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀