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遇傳說中的房東！房租砍半還加「2福利」　萬人嗨喊羨慕

▲有網友分享，房東不但連續2個月只收半價房租5000元，冷氣電表還不算錢，甚至還在冰箱藏驚喜，讓他非常感動。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友分享，房東不但連續2個月只收半價房租5000元，冷氣電表還不算錢，甚至還在冰箱藏驚喜，讓他非常感動。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-02 22:27:54

台灣疫情尚未平息，嚴重影響了民生經濟，因此不少房東為體恤租客，紛紛自動降低房租。今（2）日就有網友分享，自己遇到傳說中的「別人的房東」，因為房東不但連續2個月收半價房租，夏天冷氣電表不算錢，甚至還在冰箱裡放「驚喜」，讓他跟室友相當感動，貼文一出也引起熱議。

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原PO在《爆怨2公社》表示，自己居然遇到傳說中的「別人的房東」，因為他的房東已經連續2個月都只收半價房租，甚至還說「夏天冷氣電表不用算錢」，而且房東發現他與室友們都在家工作，便在冰箱堆滿飲料，提供他們飲用。

▲房東在冰箱堆滿飲料、咖啡，讓原PO跟室友相當感動。（圖／翻攝自《爆怨2公社》
▲房東在冰箱堆滿飲料、咖啡，讓原PO跟室友相當感動。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
原PO也貼出房東傳的簡訊，上面寫著「大家都辛苦，撐一撐，沒事少出門，看你們都在家工作，還是幫你們買咖啡放在冰箱，隨便你們喝，喝完我再補充」，他看到冰箱堆滿綠茶和咖啡，忍不住說「我們都只是小小魯蛇，不知道怎麼報答了啦」。

貼文曝光後，網友也紛紛驚呼，「你不住請跟我說，千里海角我都去住」、「真好，遇到這麽有善心的房東」、「果然還是別人的房東啊」、「阿姨是在暗示你不用努力了」、「這種事也是互相的，房東人好，你們應該也有讓她覺得是好房客，看到這種正面的事覺得很開心」、「請問房東有缺房客嗎」、「這個房東實在太過分了！叫別人的房東怎麼活」。（編輯：許智超）

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72.73%27.27%
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贊成，針對電高峰拉長期限才有感
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86.78%13.22%
2021-06-30-2021-07-04

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重要，疫苗標示不同
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17.27%82.73%
2021-06-29-2021-07-03
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