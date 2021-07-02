遇傳說中的房東！房租砍半還加「2福利」 萬人嗨喊羨慕
台灣疫情尚未平息，嚴重影響了民生經濟，因此不少房東為體恤租客，紛紛自動降低房租。今（2）日就有網友分享，自己遇到傳說中的「別人的房東」，因為房東不但連續2個月收半價房租，夏天冷氣電表不算錢，甚至還在冰箱裡放「驚喜」，讓他跟室友相當感動，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-02 22:27:54
原PO在《爆怨2公社》表示，自己居然遇到傳說中的「別人的房東」，因為他的房東已經連續2個月都只收半價房租，甚至還說「夏天冷氣電表不用算錢」，而且房東發現他與室友們都在家工作，便在冰箱堆滿飲料，提供他們飲用。
原PO也貼出房東傳的簡訊，上面寫著「大家都辛苦，撐一撐，沒事少出門，看你們都在家工作，還是幫你們買咖啡放在冰箱，隨便你們喝，喝完我再補充」，他看到冰箱堆滿綠茶和咖啡，忍不住說「我們都只是小小魯蛇，不知道怎麼報答了啦」。
貼文曝光後，網友也紛紛驚呼，「你不住請跟我說，千里海角我都去住」、「真好，遇到這麽有善心的房東」、「果然還是別人的房東啊」、「阿姨是在暗示你不用努力了」、「這種事也是互相的，房東人好，你們應該也有讓她覺得是好房客，看到這種正面的事覺得很開心」、「請問房東有缺房客嗎」、「這個房東實在太過分了！叫別人的房東怎麼活」。（編輯：許智超）