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連2個月租金砍半！房東再「加碼2事」　他驚：冷氣也免錢

▲一名男網友發文，表示他沒想到真的能碰到傳說中的「別人的房東」，不僅收半價房租兩個月，就連冷氣電費也不用付錢，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）
▲一名男網友發文，表示他沒想到真的能碰到傳說中的「別人的房東」，不僅收半價房租兩個月，就連冷氣電費也不用付錢，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-03 13:57:58

受到疫情影響，許多企業早已改由居家上班，讓員工免於群聚風險；另外，也聽聞不少暖心房東主動降租，共體時艱的事蹟。對此，就有一名男網友發文，表示他沒想到真的能碰到傳說中的「別人的房東」，不僅收半價房租兩個月，就連冷氣電費也不用付錢，貼文一出，掀起熱議。

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該名男網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示他沒有想到真的可以碰上傳說中的「別人的房東」，因為他的房東連續兩個月都只收半價房租，還加碼「夏天冷氣電錶不用錢」。

不僅如此，原PO接著說道，因為房東看到他們幾個分租的人，都已經改為在家工作，卻還是出門買咖啡，因此房東就在冰箱堆滿咖啡、飲料，像是「自助吧」一樣，提供原PO與其他房客免費自行取用

▲一名男網友發文，表示他沒想到真的能碰到傳說中的「別人的房東」，不僅收半價房租兩個月，就連冷氣電費也不用付錢，貼文一出，掀起熱議。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲一名男網友發文，表示他沒想到真的能碰到傳說中的「別人的房東」，不僅收半價房租兩個月，就連冷氣電費也不用付錢，貼文一出，掀起熱議。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
而從他PO出與房東的對話截圖中可以看到，房東表示「這個月也是給阿姨5000房租就好，夏天冷氣的電錶也不跟你們算了，大家都辛苦，撐一撐，沒事少出門，看你們都在家工作，還是出門買咖啡，幫你們買咖啡在冰箱，隨你們喝，喝完我再補充」，讓原PO感動地在文末直呼「我們都只是小小魯蛇，不知道怎麼報答了啦」。

貼文一出，掀起熱議，「別人的房東總是不會讓我失望」、「好有愛的房東，要是我非常感謝他，好過後絕對雙倍奉還」、「我家房東要漲租，理由是他兒子因為疫情的關係沒工作」、「阿姨我不想努力了」、「處處有溫情，有能力又有心」、「我決定把這篇偷偷不小心轉貼給我房東」、「這種事也是互相的，房東人好，你們應該也有讓她覺得是好房客，看到這種正面的事覺得很開心」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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