連2個月租金砍半！房東再「加碼2事」　他驚：冷氣也免錢

受到疫情影響，許多企業早已改由居家上班，讓員工免於群聚風險；另外，也聽聞不少暖心房東主動降租，共體時艱的事蹟。對此，就有一名男網友發文，表示他沒想到真的能碰到傳說中的「別人的房東」，不僅收半價房租兩個月，就連冷氣電費也不用付錢，貼文一出，掀起熱議。





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該名男網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示他沒有想到真的可以碰上傳說中的「別人的房東」，因為他的房東連續兩個月都只收半價房租，還加碼「夏天冷氣電錶不用錢」。





不僅如此，原PO接著說道，因為房東看到他們幾個分租的人，都已經改為在家工作，卻還是出門買咖啡，因此房東就在冰箱堆滿咖啡、飲料，像是「自助吧」一樣，提供原PO與其他房客免費自行取用。





▲一名男網友發文，表示他沒想到真的能碰到傳說中的「別人的房東」，不僅收半價房租兩個月，就連冷氣電費也不用付錢，貼文一出，掀起熱議。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

貼文一出，掀起熱議，「別人的房東總是不會讓我失望」、「好有愛的房東，要是我非常感謝他，好過後絕對雙倍奉還」、「我家房東要漲租，理由是他兒子因為疫情的關係沒工作」、「阿姨我不想努力了」、「處處有溫情，有能力又有心」、「我決定把這篇偷偷不小心轉貼給我房東」、「這種事也是互相的，房東人好，你們應該也有讓她覺得是好房客，看到這種正面的事覺得很開心」。（編輯：郭佩蓉）



