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爽中4億秒提離婚！男偷匯給婆婆3億　妻子怒告結局神逆轉

▲一名英國男子在中獎後不打算告訴妻子這個消息，先是分居後來又提起離婚訴訟，還偷偷匯款給母親打算神不知鬼不覺將獎金匯到海外帳戶。（示意圖／NOWnews資料照）
▲一名英國男子在中獎後不打算告訴妻子這個消息，先是分居後來又提起離婚訴訟，還偷偷匯款給母親打算神不知鬼不覺將獎金匯到海外帳戶。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-07-03 15:32:16

不少人都希望能夠透過購買一張彩券，被運氣之神眷顧一夕之間扭轉命運。不過一旦真的中獎之後該怎麼面對生活、處理獎金也令外界好奇不已。近日就有報導指出，一名男子中頭獎贏下超過4億獎金卻不打算分給妻子，更對妻子提起離婚訴訟。整起事件鬧上法院後也掀起不少關注。

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根據英媒《Mirror》報導，這名英國男子在2015年10月購買了《百萬歐元》（Euromillions）彩券，事後發現自己中了超過1100萬英鎊（約新台幣4.2億元）的獎金，不過他卻不打算告知妻子這個消息，陸續將這筆金額分次轉帳到母親的帳戶，約有800萬英鎊（約新台幣3億元）就這樣神不知鬼不覺的匯了過去。

▲潔薩達意外買下兩張數字一樣的彩券，沒想到卻意外中了頭獎。（示意圖／取自unsplash）
▲男子意外中了頭獎後卻打算私吞獎金。（示意圖／取自unsplash）
不僅如此，自從中了頭獎後他也選擇與妻子分居，三年後更直接提起離婚訴訟，而男子母親甚至到銀行試圖將這些獎金轉到巴基斯坦的帳戶，更告訴銀行行員希望能幫自己兒子「藏住」這筆錢，最好就連媳婦都不知道，好在法院早已凍結兩人相關銀行戶頭，這筆轉帳才沒有成功。

為了分頭獎金額鬧上法院後，男子辯稱因為妻子信奉的是伊斯蘭教，而伊斯蘭教認為「賭博」是有罪、是被禁止的，所以不希望妻子與這筆獎金沾染上任何關係。然而法官並不採信他的說法，最後宣判男子必須支付480萬英鎊（約新台幣1.8億元）給妻子。（編輯：楊智傑）

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