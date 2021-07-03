堅持不拆床墊塑膠膜！尪喊「能永保如新」 網曝壞處打臉
床墊的好壞是影響睡眠品質的關鍵之一，因此有些人為了提高睡眠品質，會願意砸錢購買品質較好的床墊。近日，就有網友指出，家裡買了新床墊，但老公卻說「不要拆掉外層塑膠膜，這樣能永保如新」，這讓她感到很困惑，只好發文提問，貼文一出，也釣出過來人分享經驗。
編輯中心/綜合報導
2021-07-03 16:54:01
原PO在《爆系知識家》表示，最近家裡買了新床墊，但老公卻說「不要拆掉外層塑膠膜，這樣就能永保如新，不會發霉也不會髒、不會壞」，讓她忍不住好奇問「真的嗎…？我是很想叫他乾脆睡地板不要睡床啦」。
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「塑膠摩擦聲！睡得著嗎？」、「不髒不壞是不知道，但是讓生活品質很差」、「用保潔墊吧，一樣可以保持很新」、「不拆膜幹嘛買新床墊？睡塑膠又熱又不舒服」、「這個算什麼，我遇過買枕頭塑膠套子不拆的，整天發出『擠乖擠乖』的聲音，超崩潰的」、「連睡好覺的錢都要省，不用那麼歹命啦」。
另外，也有不少過來人提到，「要拆，不然濕氣會在裡面出不來，床墊容易壞」、「不拆會發霉，對身體很不好」、「睡覺的時候汗排出去會往下沉澱，熱氣出不去，很容易就會發霉了」、「一定要拆…這樣床不能呼吸，很容易壞跟潮濕」、「不拆塑膠袋除了悶熱，無法呈現床墊的柔軟度，室內溫度過熱，裡面會有水氣，會造成布料發黴」。（編輯：許智超）