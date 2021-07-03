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不上市場是偷懶？媳婦「煮泡麵」遭婆婆狂念　原因超無奈

▲有網友抱怨，線上訂購的青菜還沒到貨，只好先以泡麵煮1餐，卻被婆婆懷疑是在偷懶。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友抱怨，線上訂購的青菜還沒到貨，只好先以泡麵煮1餐，卻被婆婆懷疑是在偷懶。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-03 18:08:11

台灣疫情尚未平息，許多民眾都選擇待在家防疫，並用線上購物代替實體採買，避免與人接觸。不過，就有網友抱怨，因為線上訂購的青菜還沒到貨，所以只好先煮泡麵當一餐，沒想到被婆婆質疑在偷懶，還問「為何不去市場買菜？」讓她聽了相當無奈，貼文一出也引起熱議。

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原PO日前在《爆怨2公社》表示，最近因疫情嚴峻，她不敢去傳統市場，因此改在線上購物平台買蔬菜箱，但她也透露，婆婆比較傳統，堅持每餐都至少要三道菜，而她也只能盡量按照婆婆的要求準備。

然而，之前訂購的蔬菜箱來不及送達，於是原PO只好拿拌麵、地瓜葉和蛋來煮午餐，但就在她要將麵撈起時，婆婆正好走進廚房，接著開始碎念「為什麼要煮方便麵（泡麵）？」、「為什麼不去市場買菜？」、「為什麼要偷懶？」

▲婆婆一看到原PO煮泡麵，就開始質疑是在偷懶。（圖／翻攝自《爆怨2公社》
▲婆婆一看到原PO煮泡麵，就開始質疑是在偷懶。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
原PO當下根本不知道怎麼回應，雖然婆婆認為「現在疫情沒那麼嚴重」，但她還是覺得外出有風險。事後，她也把這件事告訴老公，得到的答案卻只有「那你煮自己的就好」，這讓她無奈的說「我不知道現在非常時期，要怎麼跟婆婆溝通」。

許多網友看完也紛紛回應，「每餐要三菜真的很佩服你」、「你婆婆好嚴厲喔」、「餐餐煮很累耶，也煮到不知道煮什麼了，有時候簡單吃有什麼關係」、「你老公求生慾望很低」、「什麼年代了，不吃拉倒，要客氣什麼」、「什麼年代了還在那邊規定煮什麼三餐，太辛苦了吧」、「說偷懶真的滿過分的」。

另外，也有不少人認為，「老人家習慣去傳統市場，就讓她去，但是要限制一週可能去一趟就好，回來要認真消毒」、「不用那麼緊張，我們在菜市場工作的，說真的沒那麼可怕，人在流動很快，而且空氣是流動的不是密閉的，而且管制時間去購買，你會發現根本沒什麼人，非常空曠」、「自己的防疫措施做好，市場沒想像的那麼恐怖…」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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