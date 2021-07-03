不上市場是偷懶？媳婦「煮泡麵」遭婆婆狂念　原因超無奈

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然而，之前訂購的蔬菜箱來不及送達，於是原PO只好拿拌麵、地瓜葉和蛋來煮午餐，但就在她要將麵撈起時，婆婆正好走進廚房，接著開始碎念「為什麼要煮方便麵（泡麵）？」、「為什麼不去市場買菜？」、「為什麼要偷懶？」
原PO當下根本不知道怎麼回應，雖然婆婆認為「現在疫情沒那麼嚴重」，但她還是覺得外出有風險。事後，她也把這件事告訴老公，得到的答案卻只有「那你煮自己的就好」，這讓她無奈的說「我不知道現在非常時期，要怎麼跟婆婆溝通」。
許多網友看完也紛紛回應，「每餐要三菜真的很佩服你」、「你婆婆好嚴厲喔」、「餐餐煮很累耶，也煮到不知道煮什麼了，有時候簡單吃有什麼關係」、「你老公求生慾望很低」、「什麼年代了，不吃拉倒，要客氣什麼」、「什麼年代了還在那邊規定煮什麼三餐，太辛苦了吧」、「說偷懶真的滿過分的」。
另外，也有不少人認為，「老人家習慣去傳統市場，就讓她去，但是要限制一週可能去一趟就好，回來要認真消毒」、「不用那麼緊張，我們在菜市場工作的，說真的沒那麼可怕，人在流動很快，而且空氣是流動的不是密閉的，而且管制時間去購買，你會發現根本沒什麼人，非常空曠」、「自己的防疫措施做好，市場沒想像的那麼恐怖…」。（編輯：許智超）
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