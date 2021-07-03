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幫老闆叫道路救援！車子下秒「警報狂響」　原因讓他臉綠

▲有網友抱怨，老闆打來請他幫忙叫道路救援，下秒卻聽到自己車子的警報狂響。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友抱怨，老闆打來請他幫忙叫道路救援，下秒卻聽到自己車子的警報狂響。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-03 21:31:28

如果開車在路上遇到突發狀況，許多駕駛第一個想到的就是叫「道路救援」。近日，就有網友分享，他在加油站等車子蓄油時，老闆打電話來請他幫忙叫道路救援，沒想到才講到一半，車子突然發出警報聲，竟是自己的輪胎破掉，這下換成自己需要道路救援，貼文一出也笑翻一票網友。

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原PO在《爆怨2公社》表示，他日前開車前往西螺加油站蓄油時，接到老闆打來的電話，告知車子拋錨，需要他幫忙協助打給道路救援，想不到電話講到一半，車子突然發出警報聲，他一查才發現，原來是左後輪胎輾到釘子而破胎。

▲原PO聽到車子的警報狂響，才知道原來是輪胎破掉。（圖／翻攝自《爆怨2公社》
▲原PO聽到車子的警報狂響，才知道原來是輪胎破掉。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
原PO頓時說不出話，因為現在連自己都需要道路救援，這讓他忍不住自嘲「肺炎病毒不會透過電磁波傳染，衰小（倒楣）會」。另外，他也貼出照片，並補充「車子螢幕顯示輪胎『左前輪』方位順序不是正確的，實際上是左後輪破輪」。

貼文曝光後，網友也紛紛笑虧，「可能老闆知道現在道路救援有買一送一」、「順便問二台有沒有比較便宜」、「可以跟老闆核銷維修費嗎」、「打救援一次解決2個。還可以跟老闆說有福同享，有難同當。咱們一起去修車，隔天升官發財」，也有不少人提到，車子的胎壓太高要注意，「夭壽喔！胎壓這麼高，而且差距這麼大」、「貨車胎嗎？胎壓打那麼高」。（編輯：許智超）

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