COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

妻想在客廳烤肉！尪「手作改造」一整天：偽燒烤店營業中

▲一位女網友堅持想要客廳烤肉，尪只好拼下去親自動手進行「居家燒烤店」大改造。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲一位女網友堅持想要客廳烤肉，尪只好拼下去親自動手進行「居家燒烤店」大改造。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-07-03 21:52:06

受到疫情影響，一般民眾盡量別外出乖乖待在家中，居家生活技能藉此精進不少，就有民眾直呼自己廚藝大進都是因為在家防疫所賜。不過光是廚藝已經不稀奇，就有位人妻分享自己的「全能老公」已經上線，為了一圓她在客廳烤肉的夢想，老公買工具自己動手進行居家燒烤店大改造，真的是拼了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該位女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露自己因為想在客廳烤肉，已經和老公拜託了好幾天，但老公一直阻止，認為會有油煙味。沒想到今天早上起床一看，老公默默買回許多工具，開始進行「居家燒烤店」大改造，讓原PO大喜過望，直呼「我的全能老公已上線！」

▲原PO老公動手進行「居家燒烤店」大改造，工程十分浩大。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲原PO老公動手進行「居家燒烤店」大改造，工程十分浩大。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
而從原PO分享的照片中可以看見，位於客廳正中央的電烤爐上，全能尪細心架設擋油板，上面還加裝了抽油煙的設備，管道更是一路從廚房拉管接到客廳，可以說是工程浩大。但原PO也坦承，搞一整天都「還沒吃到肉肉」，發文時間已經是晚上8點，讓原PO笑稱「只不過想吃個烤肉那麼難」、「只好說服自己偽燒烤店營業中」。

▲原PO老公動手進行「居家燒烤店」大改造，工程十分浩大。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲原PO老公動手進行「居家燒烤店」大改造，工程十分浩大。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「這是真愛」、「下次想吃pizza，老公要蓋窯了」、「好強，100分老公，心意最重要」、「你老公真的超專業，因為在家用這種烤盤烤肉真的烤完會很崩潰，整個家裡到處都是油煙而且連地板走路都會滑倒，不誇張因為我也做了一次這樣子的傻事」、「我會選擇把椅子跟電視搬到廚房比較快」、「老公其實很用心捏」、「看到那個排油煙的牽去廚房我真的笑到哭」。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
85.52%14.48%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
88.98%11.02%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
19.21%80.79%
2021-06-29-2021-07-03
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀