妻想在客廳烤肉！尪「手作改造」一整天：偽燒烤店營業中
受到疫情影響，一般民眾盡量別外出乖乖待在家中，居家生活技能藉此精進不少，就有民眾直呼自己廚藝大進都是因為在家防疫所賜。不過光是廚藝已經不稀奇，就有位人妻分享自己的「全能老公」已經上線，為了一圓她在客廳烤肉的夢想，老公買工具自己動手進行居家燒烤店大改造，真的是拼了。
編輯中心/綜合報導
2021-07-03 21:52:06
該位女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露自己因為想在客廳烤肉，已經和老公拜託了好幾天，但老公一直阻止，認為會有油煙味。沒想到今天早上起床一看，老公默默買回許多工具，開始進行「居家燒烤店」大改造，讓原PO大喜過望，直呼「我的全能老公已上線！」
而從原PO分享的照片中可以看見，位於客廳正中央的電烤爐上，全能尪細心架設擋油板，上面還加裝了抽油煙的設備，管道更是一路從廚房拉管接到客廳，可以說是工程浩大。但原PO也坦承，搞一整天都「還沒吃到肉肉」，發文時間已經是晚上8點，讓原PO笑稱「只不過想吃個烤肉那麼難」、「只好說服自己偽燒烤店營業中」。
笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「這是真愛」、「下次想吃pizza，老公要蓋窯了」、「好強，100分老公，心意最重要」、「你老公真的超專業，因為在家用這種烤盤烤肉真的烤完會很崩潰，整個家裡到處都是油煙而且連地板走路都會滑倒，不誇張因為我也做了一次這樣子的傻事」、「我會選擇把椅子跟電視搬到廚房比較快」、「老公其實很用心捏」、「看到那個排油煙的牽去廚房我真的笑到哭」。（編輯：倪浩軒）