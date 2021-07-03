小倆口甜蜜視訊！男友媽突勸「一句」 她淚喊：果然客套
情侶交往除了彼此共同努力經營關係外，與雙方家人的互動也很重要。不過，就有網友指出，男友媽平常都說她很乖、很孝順，但她最近和男友視訊時，卻聽到對方說「你跟她玩玩就好」，讓她聽了相當崩潰，貼文一出也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-03 22:58:20
原PO在《爆料公社app 匿名館》表示，由於男友是單親家庭，加上男友媽年紀稍長，因此她常常寄補品給男友媽，對方也常誇獎她很乖、很孝順。然而，她最近在和男友聊視訊電話，而男友聽到敲門聲，便把手機放在床上應門，隨後聽到男友媽說「講電話？還在跟她交往嗎？」
原PO指出，男友當下沒有講話，也有試圖想掛掉電話，但男友媽卻抓著他的手說「你跟她玩玩就好，我朋友她那個女兒比較好」，隨後電話就掛斷了。雖然男友事後有有打電話解釋，但她還是無法接受，忍不住怒罵「果然都是客套話！她打從心底根本不喜歡我」。
貼文曝光後，網友也紛紛傻眼，「分了吧！雖然痛，但是總比以後衍生更多問題好」、「趕快分手，不要在他身上浪費時間」、「又是媽寶…媽媽佔有慾很強！這種不是良配慎選啊」、「媽媽這樣說一套做一套，也很難讓人尊重她」、「看來又是不被家人祝福的感情了」，但也有人提到，「男友自己有沒有這想法很重要」、「想要好好在一起就是與男友講好這一點」。（編輯：許智超）