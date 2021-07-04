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婆婆堅持衝菜市場！媳婦「1舉動」慘吃官司　律師都驚訝

▲菜市場是不少婆媽買菜的通路，因其價格親民，與攤販也能直接協商價格，至今仍是超市以及賣場無法取代的重要蔬果販售場所。（圖／取自Pixabay）
▲菜市場是不少婆媽買菜的通路，因其價格親民，與攤販也能直接協商價格，至今仍是超市以及賣場無法取代的重要蔬果販售場所。（圖／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-04 11:04:06｜2021-07-04 11:04:12

因應本土疫情，全國防疫三級警戒已經過去一個半月，許多民眾減少出門，在家與家人相處的時間也大幅拉長，但也進而產生更多摩擦，就有一名婆婆因為疫情期間還是堅持要去菜市場買菜，結果媳婦看不下去，做出「1舉動」，結果雙方撕破臉，最後媳婦還因此吃上官司。

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律師劉韋廷日前上節目《新聞挖挖哇》就表示，疫情期間美國離婚率增加了30％，而台灣則是300%，也就是比平常多了3倍，開玩笑稱「法院現在生意大好」；他也分享一個三代同堂的案例，表示疫情期間，婆婆還是都堅持要去菜市場買菜，但媳婦再三拜託，因為家中有小孩，所以不要去菜市場群聚，指稱「妳想要買的，我都能透過網路幫妳訂」。

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▲律師劉韋廷表示，一名婆婆堅持每次買菜都要去菜市場，結果引來媳婦不滿。（圖/新聞挖挖哇YT）
「但婆婆並不領情，表示自己去菜市場還是會做好防護措施，但是媳婦並不放心，每次婆婆回到家，就會拿著酒精從頭噴到尾，這讓婆婆很不開心，認為自己冒著生命危險去買菜給大家吃，但媳婦卻把自己當鬼看一樣，感受上面非常差勁。」

劉韋廷提到，某次婆婆在家只是咳了2聲，結果媳婦馬上抱著小孩跑回娘家，並且請丈夫叫婆婆去快篩，但老公認為這事情並非什麼大事，因此並未聽從妻子建議，結果妻子就一直躲在娘家堅稱「不敢回家了，想說大家保持距離」，最後雙方撕破臉，還槓上法院，要為了小孩的扶養權來打官司，只因雙方防疫觀念不同，讓劉韋廷嘆「光這個點就可以弄到家破人亡」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20%80%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.96%16.04%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
88.81%11.19%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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