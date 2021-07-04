婆婆堅持衝菜市場！媳婦「1舉動」慘吃官司 律師都驚訝
因應本土疫情，全國防疫三級警戒已經過去一個半月，許多民眾減少出門，在家與家人相處的時間也大幅拉長，但也進而產生更多摩擦，就有一名婆婆因為疫情期間還是堅持要去菜市場買菜，結果媳婦看不下去，做出「1舉動」，結果雙方撕破臉，最後媳婦還因此吃上官司。
編輯中心/綜合報導
2021-07-04 11:04:06｜2021-07-04 11:04:12
律師劉韋廷日前上節目《新聞挖挖哇》就表示，疫情期間美國離婚率增加了30％，而台灣則是300%，也就是比平常多了3倍，開玩笑稱「法院現在生意大好」；他也分享一個三代同堂的案例，表示疫情期間，婆婆還是都堅持要去菜市場買菜，但媳婦再三拜託，因為家中有小孩，所以不要去菜市場群聚，指稱「妳想要買的，我都能透過網路幫妳訂」。
「但婆婆並不領情，表示自己去菜市場還是會做好防護措施，但是媳婦並不放心，每次婆婆回到家，就會拿著酒精從頭噴到尾，這讓婆婆很不開心，認為自己冒著生命危險去買菜給大家吃，但媳婦卻把自己當鬼看一樣，感受上面非常差勁。」
劉韋廷提到，某次婆婆在家只是咳了2聲，結果媳婦馬上抱著小孩跑回娘家，並且請丈夫叫婆婆去快篩，但老公認為這事情並非什麼大事，因此並未聽從妻子建議，結果妻子就一直躲在娘家堅稱「不敢回家了，想說大家保持距離」，最後雙方撕破臉，還槓上法院，要為了小孩的扶養權來打官司，只因雙方防疫觀念不同，讓劉韋廷嘆「光這個點就可以弄到家破人亡」。（編輯：張嘉哲）
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