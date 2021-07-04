外送員蹲路邊找掩護！一張照曝原因 網心寒：你們捨得嗎
外送平台近幾年崛起，不少人待在家中就會有美味餐點可以享用，尤其在疫情期間，民眾為減少出門，或多或少都會使用平台點餐，使得訂單量大增，而為了生存的外送員，即便知道外頭可能有染疫風險，仍舊要出門送餐賺錢。對此，就有網友分享在路邊看到外送員蹲在地上「找掩護」的畫面，其原因曝光後，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-04 13:38:33
原PO在「台中人大小事」貼文指出「可以麻煩大家一件事嗎？看到這樣的畫面請得過且過可以嗎？他們認真說起來，也算是防疫國家隊的一部份，每天要替民眾送餐，但自己要吃飯卻要這樣躲起來用餐，看到心裡真的五味雜陳」只見貼出的照片，一名外送員蹲在水泥牆後用餐，時不時就盯著周圍觀看，深怕摘下口罩用餐的模樣被發現而被檢舉。
貼文一出，網友紛紛回應「還不是有很多人在那邊檢舉...他們才會這樣害怕」、「其實他們可以不要怕..指揮中心說吃飯可以拿下來，但還是很心疼」、「真的還有人要檢舉他們，真的很心寒，希望外送員能加油！謝謝你們」、「外送員也是人，也是別人家的小孩，換作自己的孩子捨得嗎」、「身邊有外送員朋友跟他們說不用躲，可以拿口罩下來吃飯！」
事實上，根據中央流行疫情指揮中心表示，「惟考量部分勞工群族之工作條件特殊（例如對於工地施工人員或食品外送員等戶外工作者），有飲食需求時，得在保持社交距離或備有適當阻隔設備的狀況下，於飲食期間暫時取下口罩用餐，但其他時間還是需要全程配戴口罩」但該規定可能有外送員還不知曉！如果身邊有外送員的親朋好友，也可告知他們這消息，不必害怕因用餐脫下口罩被檢舉。（編輯：張嘉哲）
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