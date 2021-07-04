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蘿蔔湯味道淡？加「1日常生鮮」秒升級：層次豐富超濃郁

▲煮蘿蔔湯時總覺得味道太清淡？究竟該怎麼做才能使蘿蔔湯更入味好喝呢？近日搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就指出，加入「雞蛋」整鍋立馬升級，不僅層次豐富，味道也會超濃郁。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲煮蘿蔔湯時總覺得味道太清淡？究竟該怎麼做才能使蘿蔔湯更入味好喝呢？近日搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就指出，加入「雞蛋」整鍋立馬升級，不僅層次豐富，味道也會超濃郁。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-04 14:49:57

蘿蔔是非常健康又具有營養的食材，除了可以炒菜、做滷味、汆燙沾醬吃外，還可以用來煮湯，料理變化相當多元。不過，許多人在煮蘿蔔湯時總會遇到一個共同問題，那就是味道太過清淡，總感覺少了一味，到底該怎麼做才能使蘿蔔湯更入味好喝呢？近日搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就指出，加入「1日常生鮮」整鍋立馬升級，不僅層次豐富，味道也會超濃郁。

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《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，燉蘿蔔湯的時候，若是沒有加入排骨或其他肉類的打算，不妨可試著加入「雞蛋」一起煮，這樣做出來的湯頭除了更香濃之外，也會更入味，蘿蔔甘甜順口，搭配雞蛋迷人香氣，簡直人間美味！

▲煮蘿蔔湯時總覺得味道太清淡？究竟該怎麼做才能使蘿蔔湯更入味好喝呢？近日搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就指出，加入「雞蛋」整鍋立馬升級，不僅層次豐富，味道也會超濃郁。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲煮蘿蔔湯時總覺得味道太清淡？究竟該怎麼做才能使蘿蔔湯更入味好喝呢？近日搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就指出，加入「雞蛋」整鍋立馬升級，不僅層次豐富，味道也會超濃郁。（示意圖／翻攝自Pixabay）
《小乾倩倩的遊戲的美食》進一步傳授具體烹飪步驟，首先，要將蘿蔔切塊備用，接著將雞蛋打入碗裡，加入兩滴白醋，將其稍微攪拌一下，然後熱鍋將雞蛋煎至全熟，再將煎好的雞蛋切成絲狀備用。

隨後，必可開始熬煮蘿蔔湯，在鍋中加入適量的水，等水燒開後，將蘿蔔塊全下鍋，同時把雞蛋絲倒入，並加入鹽、味精等調味料來提味，等蘿蔔煮倒半透明後，再加入澱粉水勾芡，待二次沸騰後即可出鍋，這樣做出來的湯頭不僅濃郁入味，蘿蔔也不腥不嗆口，特別好喝！（編輯：許苡晴）

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
17.91%82.09%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.89%16.11%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
90.02%9.98%
2021-06-30-2021-07-04
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