百年老店禮盒「1擺法」賣更好！日網一看認了：更受歡迎

因為受疫情影響，全球觀光旅遊業受嚴重衝擊，日前就有網友討論解封後最想去的國家，而日本就因為其距離、觀光特色和伴手禮等原因獲得許多台灣人票選最想一解封就去的國家。不過，日前就有百年名店分享了伴手禮陳列方式的訣竅，其中「1種擺」法更能讓觀光客產生「心動」的感覺，能夠順利刺激消費。

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根據日媒《Jタウンネット》報導，這間位於日本山梨縣有著近120年歷史的和菓子名店「金精軒」，日前就公開了自家的陳列秘訣，金精軒向來以「水信玄餅」聞名，不少觀光客會前往購買伴手禮。最近金精軒就在

推特

上分享了兩種店內禮盒的陳列方式，第一種是排列整齊堆疊在一起的方式；第二種則是不規則的擺法，像是被人抽掉其中幾盒的樣子。

▲店家常用第二種不擺放整齊、規則的模樣。（圖／翻攝自金精軒官方推特）

對此，金精軒負責人就告訴媒體，事實上，第二種擺放方式更能吸引消費者目光，比起擺放整齊的模樣，有些缺角或空隙的擺法反而更能吸引客人上門，經過長年觀察與實驗結果下來後，每個新來的員工都得按照這樣的擺法進行陳列，而這項訣竅分享到社群網路後也出乎他意料的吸引眾人討論。

不少網友也就消費者立場紛紛回應「過於整齊會以為是展示用的」、「看到有缺會覺得是別人買過，很受歡迎」、「就是消費心理學，好比餐廳中午要把人集中在店內側，製造還有位子的感覺吸引客人上門，晚上則相反把客人安排在靠窗座位製造熱鬧氛圍一樣」、「不整齊的模樣反而有股想看更仔細的魔力」。（編輯：楊智傑）