代購群被同事踢光！她嘆「心血沒了」 網見1點喊都有錯
雖然網購平台越來越興盛，生活所需的物品都可以買齊，但有些商品需要團購才划算。近日，就有網友抱怨，自己辛苦經營一個代購群組，男友突然想邀請朋友或同事加入，想不到其中一位同事進來就開始亂踢人，甚至將整個群組的成員都踢光，讓她看了相當崩潰，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-04 21:14:03
原PO在《爆怨2公社》表示，自己辛苦經營一個代購群組，男友心血來潮想邀請同事、朋友加入，卻沒有先行告知，而男友以前的同事加入後，竟開始亂問問題「代購群組，哈！可以代購疫苗嗎」、「代購個女優來吧」，接著開始將群組所有的成員踢掉，這讓她心痛地說「我的心血就這樣沒了」。
原PO指出，該名同事後來解釋「他以為是騙人的才『翻群』」，但她還是感到很難過，也忍不住怒罵「你不喜歡你可以不要加，我可以請我男友跟你道歉亂加你，但為什麼要直接整個給人家翻掉？」
許多網友看完也紛紛傻眼，「有事欸…自己退出就好，還特地翻群」、「覺得他是故意的，很明顯」、「心血都沒了真的會很生氣」、「別騙說不知道是不是詐騙啦，分明是故意翻群的」。不過也有不少人認為雙方都有錯，「雖然真的沒必要到翻群，但下次要加朋友之前先主動詢問意願或告知吧」、「那人做的事情不對，但也要請你男友下次要先徵詢過」。（編輯：許智超）