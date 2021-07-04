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代購群被同事踢光！她嘆「心血沒了」　網見1點喊都有錯

▲有網友辛苦經營代購群組，沒想到卻遭男友同事「翻群」，讓她相當崩潰。（示意圖，非當事人／取自pexels）
▲有網友辛苦經營代購群組，沒想到卻遭男友同事「翻群」，讓她相當崩潰。（示意圖，非當事人／取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-07-04 21:14:03

雖然網購平台越來越興盛，生活所需的物品都可以買齊，但有些商品需要團購才划算。近日，就有網友抱怨，自己辛苦經營一個代購群組，男友突然想邀請朋友或同事加入，想不到其中一位同事進來就開始亂踢人，甚至將整個群組的成員都踢光，讓她看了相當崩潰，貼文一出也引起熱議。

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原PO在《爆怨2公社》表示，自己辛苦經營一個代購群組，男友心血來潮想邀請同事、朋友加入，卻沒有先行告知，而男友以前的同事加入後，竟開始亂問問題「代購群組，哈！可以代購疫苗嗎」、「代購個女優來吧」，接著開始將群組所有的成員踢掉，這讓她心痛地說「我的心血就這樣沒了」。

▲同事解釋，他以為個群組是騙人的，所以才會亂踢人，但原PO還是無法接受。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲同事解釋，他以為個群組是騙人的，所以才會亂踢人，但原PO還是無法接受。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
原PO指出，該名同事後來解釋「他以為是騙人的才『翻群』」，但她還是感到很難過，也忍不住怒罵「你不喜歡你可以不要加，我可以請我男友跟你道歉亂加你，但為什麼要直接整個給人家翻掉？」

許多網友看完也紛紛傻眼，「有事欸…自己退出就好，還特地翻群」、「覺得他是故意的，很明顯」、「心血都沒了真的會很生氣」、「別騙說不知道是不是詐騙啦，分明是故意翻群的」。不過也有不少人認為雙方都有錯，「雖然真的沒必要到翻群，但下次要加朋友之前先主動詢問意願或告知吧」、「那人做的事情不對，但也要請你男友下次要先徵詢過」。（編輯：許智超）

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
15.15%84.85%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.4%16.6%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.37%10.63%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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