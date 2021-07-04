外送遇超正學妹！男嗨「晚上要通電話」 網反揭暗黑操作
近年來美食外送平台崛起，不少人紛紛加入外送員的行列，近期受到疫情影響，也讓外送的需求大幅增加。對此，就有一名外送員表示，送餐時意外遇到大學時期的超正學妹，對方甚至邀約晚上講電話，這就讓他急問「我這樣是不是有機會？」然而對話曝光，反而引來網友戳破暗黑手法。
編輯中心/綜合報導
2021-07-04 23:02:19
一名網友於臉書粉專《外送師ㄟ543》上投稿，表示自己送餐時意外遇到認識的客人，且對方還主動傳訊認親，原PO就興奮解釋「對方是大學學妹 ，以前就覺得她蠻正的」，還透露最近對方在保險公司上班。
隨後他也貼出對話截圖，只見學妹開頭先詢問「剛剛送外送的是你嗎XD」，甚至邀約「解封後出來約吃飯！」不過當原PO問及對方與男友現況時，學妹馬上迴避「之後見面再說哈哈哈」，且話鋒一轉詢問「對了你有買過儲蓄險嗎？你之後有空嗎？不然我們電話聊？」這也讓原PO好奇詢問「晚上要跟她通電話，我這樣是不是有機會？」
貼文一曝光，反而引來網友壞笑留言，「你想太多了」、「1.男友問題不回答、2.講保險可以打電話」、「似曾相識的操作啊！真的有機會跟她通電話，但下一通不知道又是哪張保險了」、「絶對有機會…………買到保險」、「很有機會哦到時候她叫你買什麼就買，要討她開心知道嗎」、「是叫你付錢買友誼啦」。（編輯：陳雅雲）