用新臺幣支持身心障礙者 勞工局推新北庇護金厚吃購物節
三級警戒延長至7月12日，環南市場的群聚讓民眾恐慌，宅經濟正夯！新北勞工局讓你乖乖在家防疫，也可以大享好康優惠，眾多精美庇護好禮7折起；想瞭解更多金厚吃購物節相關活動，請搜尋「新北勞動雲」臉書粉絲團或「新北市庇護工場網路商城」4大平台選購。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-05 15:20:53
新北市勞工局身障就業輔導科長盧志銘表示，即日起至7月31日在yahoo奇摩、pchome、露天拍賣及蝦皮四大電商平台，再次推出夏季限定的「防疫新生活2.0－新北庇護金厚吃購物節」，眾多庇護嚴選美食聯合特賣；活動期間只要到「新北市庇護工場網路商城」消費滿500元以上現折150元，更加碼消費滿800元即贈防疫小禮物，讓您在家防疫好安心，邀請市民朋友立即手刀下單。
勞工局長陳瑞嘉指出，為了全力支持政府的防疫政策，及鼓勵民眾待在家的心情，本次延續不出門運動，加碼推出「防疫新生活2.0－新北庇護金厚吃購物節」，嚴選新北庇護眾多美食好禮，包括各式手工餅乾、養身果乾及各式精緻禮盒等；讓我們在家一鍵購買好方便，也讓我們一同支持庇護工場，一起過好防疫新生活，同時歡迎企業與市民朋友，一起以新臺幣支持身心障礙者。
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