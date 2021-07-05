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用新臺幣支持身心障礙者　勞工局推新北庇護金厚吃購物節

▲新北市目前有27家的庇護工場，協助超過500位身心障礙者就業。（圖／新北市政府勞工局提供）
▲新北市目前有27家的庇護工場，協助超過500位身心障礙者就業。（圖／新北市政府勞工局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-05 15:20:53

三級警戒延長至7月12日，環南市場的群聚讓民眾恐慌，宅經濟正夯！新北勞工局讓你乖乖在家防疫，也可以大享好康優惠，眾多精美庇護好禮7折起；想瞭解更多金厚吃購物節相關活動，請搜尋「新北勞動雲」臉書粉絲團或「新北市庇護工場網路商城」4大平台選購。

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新北市勞工局身障就業輔導科長盧志銘表示，即日起至7月31日在yahoo奇摩、pchome、露天拍賣及蝦皮四大電商平台，再次推出夏季限定的「防疫新生活2.0－新北庇護金厚吃購物節」，眾多庇護嚴選美食聯合特賣；活動期間只要到「新北市庇護工場網路商城」消費滿500元以上現折150元，更加碼消費滿800元即贈防疫小禮物，讓您在家防疫好安心，邀請市民朋友立即手刀下單。

勞工局長陳瑞嘉指出，為了全力支持政府的防疫政策，及鼓勵民眾待在家的心情，本次延續不出門運動，加碼推出「防疫新生活2.0－新北庇護金厚吃購物節」，嚴選新北庇護眾多美食好禮，包括各式手工餅乾、養身果乾及各式精緻禮盒等；讓我們在家一鍵購買好方便，也讓我們一同支持庇護工場，一起過好防疫新生活，同時歡迎企業與市民朋友，一起以新臺幣支持身心障礙者。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
16.44%83.56%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
82.73%17.27%
2021-07-02-2021-07-05
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

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